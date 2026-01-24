Chhattisgarh: बीजापुर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, 16 प्रेशर आईईडी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

Security Forces

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. थाना मद्देड़ क्षेत्र में 24 जनवरी को चलाए गए सर्च अभियान के दौरान जवानों ने 16 प्रेशर आईईडी बरामद की. अभियान बंदेपारा से नीलमड़गु के बीच जंगली इलाके में चलाया गया. सर्चिंग के दौरान माओवादियों द्वारा पगडंडी मार्ग और आसपास के जंगल में बीयर बॉटल में लगाए गए 16 प्रेशर आईईडी मिले. बीडीएस टीम ने सभी आईईडी को मौके पर ही सुरक्षा मानकों के अनुसार निष्क्रिय कर दिया.

इसी अभियान में डीआरजी बीजापुर, थाना मद्देड़ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस 22 बटालियन की संयुक्त टीम ने नीलमड़गु से बंदेपारा के बीच अलग-अलग स्थानों पर माओवादियों द्वारा जमीन में गड्ढे खोदकर छिपाए गए स्टील कंटेनर और प्लास्टिक बाल्टियों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की. यह डंप माओवादियों के हथियारों और अन्य जरूरी सामानों का बड़ा भंडार था.

बरामद सामग्री में लगभग 100 किलोग्राम जिलेटिन स्टिक (784 नग), 3 बंडल कार्डेक्स वायर, करीब 350 मीटर काली वर्दी का कपड़ा, 1 किलोग्राम गन पाउडर, 4 वॉकी-टॉकी चार्जर, 4 बैटरी, 2 मोबाइल चार्जर, माओवादी साहित्य, माओवादी वर्दी, पिट्ठू बैग, तेल, साबुन और अन्य सामान शामिल थे. यह सामग्री माओवादियों द्वारा हमले या छापेमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली थी.

सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में माओवादी गतिविधियों पर लगाम कसने का महत्वपूर्ण प्रयास है. क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ लगातार सर्च और ऑपरेशन चल रहे हैं, जिससे उनकी ताकत कमजोर हो रही है. आईईडी और डंप की बरामदगी से स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है.

पुलिस ने बताया कि माओवादी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी. यह सफलता सुरक्षा बलों की सतर्कता और समन्वय का नतीजा है, जो छत्तीसगढ़ में शांति बहाली की दिशा में बड़ा कदम है. स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.