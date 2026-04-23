Chhattisgarh Horror: छत्तीसगढ़ में रूह कंपा देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या कर कटा हुआ सिर लेकर गांव में घूमा शख्स; पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

कोरबा: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरबा जिले (Korba District) के बुंदेली गांव (Bundeli Village) में बुधवार शाम एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. यहाँ एक 58 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी (Wife) की बेरहमी से हत्या (Murder) करने के बाद उसका कटा हुआ सिर लेकर पूरे इलाके में जुलूस निकाला. इस हृदयविदारक घटना से गांव में दहशत का माहौल है. आरोपी की पहचान सालिक राम के रूप में हुई है, जिसे बालको नगर पुलिस ने घटना के कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया. यह भी पढ़ें: Karnataka Shocker: कर्नाटक में अमेरिकी महिला पर्यटक से दुष्कर्म, मडिकेरी के होमस्टे में हुई वारदात; पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

नशे की हालत में विवाद और जघन्य अपराध

पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका चैत कुंवर और उसके पति सालिक राम के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. घटना वाली शाम दोनों ने साथ में शराब का सेवन किया था, जिसके बाद किसी बात पर बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि सालिक राम ने आपा खो दिया और घर में रखे एक धारदार हथियार से अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी यहीं नहीं रुका; उसने कटा हुआ सिर एक प्लास्टिक बैग में रखा और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव की गलियों में घूमने लगा. इस दौरान उसने कई डरे हुए ग्रामीणों को वह कटा हुआ सिर दिखाकर खौफ पैदा करने की कोशिश की.

पुलिस की कार्रवाई और प्राथमिक जांच

स्थानीय निवासियों की सूचना पर बालको नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को जब्त कर लिया गया है.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे लंबे समय से चल रहा वैवाहिक कलह और चरित्र पर संदेह मुख्य कारण हो सकते हैं. पुलिस मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है. यह भी पढ़ें: Bengaluru BDSM Sex Murder Case: बेंगलुरु में सनसनीखेज हत्या: प्रेमिका ने 'रोल-प्ले' के बहाने प्रेमी को जिंदा जलाया, हत्या का वीडियो भी बनाया

समुदाय सदमे में, बच्चों का बुरा हाल

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और भारतीय दंड संहिता (IPC) की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस घटना ने पूरे समुदाय को स्तब्ध कर दिया है. दंपत्ति के चार बच्चे हैं, जो इस त्रासदी के बाद अब अपने रिश्तेदारों की देखरेख में हैं.