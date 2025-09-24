CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा, अब मई 2026 तक संभालेंगे जिम्मेदारी

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान (Photo : X)

केंद्र सरकार ने बुधवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान (CDS Gen Anil Chauhan) के कार्यकाल को 30 मई 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया है. रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि यह फैसला 24 सितंबर 2025 को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी (ACC) ने लिया. मंत्रालय के बयान में कहा गया, “जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में सेवा विस्तार 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक दिया गया है. वह रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग (Department of Military Affairs) के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे.”

सीडीएस का पद तीनों सेनाओं- थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय और संयुक्त संचालन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था. जनरल चौहान के कार्यकाल विस्तार से न केवल सैन्य नेतृत्व मजबूत होगा, बल्कि रक्षा सुधारों और आधुनिकरण परियोजनाओं को भी गति मिलेगी.

दूसरे सीडीएस बनने का गौरव

जनरल अनिल चौहान, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं. उनसे पहले यह जिम्मेदारी जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) के पास थी. अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को CDS नियुक्त किया गया था. उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने से सशस्त्र बलों में स्थिरता और नेतृत्व में निरंतरता बनी रहेगी.

लंबा और गौरवशाली सफर

जनरल चौहान 1981 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया और रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले लिए. उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक जैसे सम्मान प्राप्त हुए हैं.

जनरल चौहान के कार्यकाल को बढ़ाए जाने से भारत की रक्षा तैयारियों और सैन्य नीतियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है. उनके व्यापक अनुभव से तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी.