Adilabad Road Accident: तेलंगाना में भीषण सड़क हादसा! हैदराबाद से अमरावती जा रही बस हुई पलटी, 25 यात्री हुए घायल (Watch Video)

आदिलाबाद, तेलंगाना: तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले के गुडिहटनूर क्षेत्र में शनिवार, 29 जून को एक निजी बस पलट गई.यह बस हैदराबाद से अमरावती की ओर जा रही थी.हादसे में कम से कम 25 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है.प्राथमिक जानकारी के अनुसार, हादसा उस वक्त हुआ जब बस चालक ने एक तेज़ मोड़ पर वाहन पर से नियंत्रण खो दिया. इससे बस सड़क से फिसलकर पलट गई और खाई की ओर जा गिरी.घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची. सभी घायलों को तत्काल राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आदिलाबाद में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

