Karjat Bull Attack: मुंबई से सटे कर्जत में बैल ने चलती स्कूटी को मारी टक्कर, एक की मौके पर मौत! दूसरा गंभीर रूप से घायल; VIDEO वायरल

(Photo Credits Twitter)

Karjat Bull Attack Video: मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के कर्जत में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. सड़क पर घूम रहे एक आवारा बैल ने अचानक एक चलती स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. स्कूटी पर सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

वीडियो X पर वायरल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि टक्कर मारने के बाद बैल अपने सींगों से स्कूटी को धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है. हादसे के बाद बैल मौके से भाग गया, जबकि आसपास के लोग तुरंत घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े. यह भी पढ़े: Bull Attack in Kota: राजस्थान में दो सांडों के बीच लड़ाई में बुजुर्ग की मौत, चौंकाने वाला वीडियो आया सामने

कर्जत में बैल ने चलती स्कूटी को मारी टक्कर

Biker Dies on the Spot, Another Injured After Bull Rams Moving Motorcycle in #Karjat#BullAttack pic.twitter.com/Yag6Z8nVeS — LMS ✏️ (@Lalmohmmad) October 23, 2025

हालांकि मृतक और घायल व्यक्ति के नामों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. स्थानीय पुलिस स्टेशन की ओर से बताया गया है कि घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है.

आवारा पशुओं का बढ़ता खतरा

यह घटना देशभर में बढ़ती आवारा पशुओं की समस्या को एक बार फिर उजागर करती है. एक बैल के कारण किसी की कीमती जान चले जाना बेहद दुखद और चिंताजनक है. सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवर न केवल राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बन रहे हैं, बल्कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं.

पहले भी ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं

इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें जानवरों के हमले से लोगों की जान चली गई है या वाहनों को भारी नुकसान हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.