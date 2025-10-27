Panvel-Karjat Railway Line Update: पनवेल-कर्जत रेलवे लाइन पर काम जल्द होगा पूरा, सेवा मार्च 2026 तक शुरू होने की संभावना

Panvel-Karjat Railway Line Update: पनवेल-कर्जत के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. लंबे समय से प्रतीक्षित पनवेल–करजत सबअर्बन रेलवे कॉरिडोर, जो मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP) फेज III के तहत एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, का काम जल्द पूरा होने वाला है, इस रूट की सेवा शुरू होने पर सेंट्रल रेलवे लाइन पर भीड़ कम करने और नवी मुंबई व करजत के बीच कनेक्टिविटी सुधारने में मदद मिलेगी.

29.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर

मुंबई रेलवे विकास निगम (MRVC) द्वारा ₹2,782 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित यह परियोजना 29.6 किलोमीटर लंबा है. MRVC द्वारा इस प्रोजेक्ट का काम पूरा करने को लेकर दिन रात काम चल रहा है. यह भी पढ़े: Mumbai Mega Block: कर्जत में स्पेशल पॉवर ब्लॉक, सेंट्रल रेलवे ने लिया निर्णय, एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों पर होगा असर

परियोजना का करीब 79% काम पूरा

MRVC अधिकारियों और हालिया रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना का लगभग 79% काम पूरा हो चुका है. इसमें पुल, सुरंग और स्टेशन जैसी मुख्य सिविल संरचनाएँ अंतिम चरण में हैं.

कॉरिडोर में पांच स्टेशन

इस कॉरिडोर में 5 स्टेशन होंगे: पनवेल, चिखले, मोहापे, चौक और करजत स्टेशन शामिल है. इस रूट की सेवा शुरू होने के बाद पनवेल और करजत के बीच यात्रा समय में लगभग 30 मिनट की कमी आएगी, जिससे करजत, भिवपुरी, नेरुल और खोपोली से मुंबई और नवी मुंबई आने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी.

परियोजना में नौ बड़े पुल

इस परियोजना में कुल 9 बड़े पुल, 35 छोटे पुल, 15 अंडरपास, 1 रेल फ्लाईओवर और 3 सुरंगें शामिल हैं, जिनकी खुदाई पूरी हो चुकी है. ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू हो गया है। MRVC अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक लक्ष्य दिसंबर 2025 था, लेकिन अब लाइन मार्च 2026 तक जनता के लिए खुलने की संभावना है.

सेंट्रल लाइन पर भीड़ में कमी

यह कॉरिडोर मुख्य सेंट्रल लाइन पर यात्रियों की भीड़ कम करेगा, जिससे यात्रा करना लोगों के लिए आसान और सुविधाजनक होगा.