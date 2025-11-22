Bull Attack: दो सांडों में सड़क पर चल रही थी लड़ाई, युवक ने पहुंचकर अलग करने की कोशिश की, सांड ने उठाकर जमीन पर पटका, शिवपुरी का VIDEO आया सामने

Bull attacked the youth (Credit-@VistaarNews)

Bull Attack: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शिवपुरी (Shivpuri) जिले से एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया है. सड़क पर दो सांड आमने-सामने भिड़े हुए थे, तभी एक युवक ने बीच में उतरकर उन्हें रोकने की कोशिश की. लेकिन यह कोशिश उसके लिए मुश्किल हालात लेकर आई.वीडियो में साफ दिखता है कि दोनों सांड जोरदार तरीके से एक-दूसरे को मार रहे थे.युवक जैसे ही बीच में पहुंचा, एक सांड ने अचानक उसपर हमला करते हुए उसे सींगों से उठाकर फेंक दिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक हवा में उछल गया और दूर जाकर गिरा.

आसपास मौजूद लोग चीखते हुए पीछे हटते नजर आए. इस घटना का वीडियो (Video) @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bull Attack: आवारा सांड का आतंक! सड़क पर बुजुर्ग को सींगों से उठाकर फेंका, इलाज के दौरान हुई शख्स की मौत, मुरादाबाद का VIDEO आया सामने

सांड ने किया युवक पर हमला

बाल बाल बचा युवक

युवक के गिरते ही युवक ने सांड (Bull) से बचते हुए वहां से निकल गया. राहत की बात यह रही कि युवक को गंभीर चोट नहीं लगी, पर डर और सदमे की झलक उसके चेहरे पर साफ दिखाई दी.

वायरल वीडियो पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया

यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेज़ी से फैल चुका है. बता दें की इससे पहले भी सांड के हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है. गनीमत रही की इस हमले में युवक की जान बच गई.