BMC Elections 2026: मुंबई में चुनाव को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी; सड़कें बंद रहेंगी, पार्किंग पर पाबंदी और डायवर्जन की घोषणा

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

BMC Elections 2026: बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal Corporation) यानी बीएमसी (BMC) चुनाव 2026 के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने शहर भर में व्यापक ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन की घोषणा की है. 15 जनवरी को होने वाले मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (Electronic Voting Machines) यानी ईवीएम (EVM) की सुरक्षा और 11,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं.

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने दादर, वर्ली, मालाड और सायन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं, जो 14 जनवरी की सुबह से 16 जनवरी की रात (मतगणना के अंत) तक प्रभावी रहेंगे. यह भी पढ़ें: BMC Elections 2026: मुंबई के लिए बड़ा दिन! 15 जनवरी को मतदान; जानें वोटिंग की तारीख, समय और नाम चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

प्रमुख क्षेत्रों में पाबंदियों का समय

ट्रैफिक पुलिस ने चुनावी गतिविधियों की तीव्रता के आधार पर प्रतिबंधों को अलग-अलग समय में बांटा है:

दादर और शिवाजी पार्क: स्वतंत्रवीर सावरकर मार्ग और केलुस्कर रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर 14 जनवरी सुबह 10:00 बजे से 15 जनवरी की आधी रात तक प्रतिबंध रहेगा, यहां भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है.

स्वतंत्रवीर सावरकर मार्ग और केलुस्कर रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर तक प्रतिबंध रहेगा, यहां भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है. पश्चिमी उपनगर (मालाड और कांदिवली): पी-नॉर्थ वार्ड के अंतर्गत वसांजी लालजी रोड और बजाज रोड को 14 जनवरी सुबह 6:00 बजे से 16 जनवरी की आधी रात तक बंद रखा जाएगा. मालवणी टाउनशिप स्कूल में होने वाली मतगणना के कारण यहां सुरक्षा सख्त रहेगी.

पी-नॉर्थ वार्ड के अंतर्गत वसांजी लालजी रोड और बजाज रोड को तक बंद रखा जाएगा. मालवणी टाउनशिप स्कूल में होने वाली मतगणना के कारण यहां सुरक्षा सख्त रहेगी. दक्षिण मुंबई और सायन: सायन पूर्व में सन स्टोन बिल्डिंग से किस्मत लॉन्ड्री और आर.एल. केळकर मार्ग के कुछ हिस्सों में प्रवेश बंद रहेगा.

इन रास्तों का करें इस्तेमाल (डायवर्जन)

पुलिस ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है:

पार्किंग नियम और सार्वजनिक अवकाश

मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर 'नो-पार्किंग' नियमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है.

पार्किंग जोन: जो लोग वाहन से आ रहे हैं, उनके लिए कामगार मैदान, सस्मीरा रोड और माहिम रेलवे स्टेशन के पास अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

जो लोग वाहन से आ रहे हैं, उनके लिए के पास अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई है. सार्वजनिक अवकाश: 15 जनवरी को राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जिससे सड़कों पर सामान्य ट्रैफिक कम रहेगा और मतदाता बिना किसी असुविधा के अपना वोट डाल सकेंगे.

सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी

मुंबई पुलिस ने भीड़भाड़ वाले बिंदुओं (Choke points) की निगरानी के लिए अतिरिक्त इकाइयां तैनात की हैं. मतगणना केंद्रों के आसपास 16 जनवरी को भी प्रतिबंध जारी रहेंगे. पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.