BMC Election 2026: मुंबई में आज बीएमसी चुनाव के लिए मतदान शुरू, 227 वार्डों में लोकतंत्र की बड़ी परीक्षा

Maharashtra Local Body Polls: मुंबई में आज बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. चार साल से प्रशासक के अधीन चल रही देश की सबसे अमीर नगर निगम के लिए 227 वार्डों में मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं, वहीं चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जा रही है. सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है.
मुंबई में आज बीएमसी चुनाव के लिए मतदान शुरू:
Maharashtra local body polls: Battle for India's richest corporation underway in Mumbai
