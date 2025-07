Bike Caught Fire: पेट्रोल पंप पर बाइक में तेल भरवा रहा था युवक, अचानक टंकी में लगी आग, तेलंगाना के सिद्दिपेट जिले का वीडियो आया सामने;VIDEO

सिद्दिपेट, तेलंगाना: पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई है. ऐसा ही एक वीडियो तेलंगाना के सिद्दिपेट जिले के हुस्नाबाद से सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए. एक युवक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचा था, अचानक से उसकी बाइक की टंकी में आग लग जाती है. इसके बाद पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच जाता है. युवक आग को बुझाने की कोशिश करता है. लेकिन जो कर्मचारी पेट्रोल भर रहा होता है, वह काफी डर जाता है और किसी भी तरह से कोई बचाव की कोशिश नहीं करता. इस दौरान एक दूसरा कर्मचारी दौड़कर पानी लेकर आता है और पेट्रोल पंप के पाइप पर डालता है. जिसके कारण आग बुझ जाती है. घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Bavazir_network नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

पेट्रोल भरवाते समय टंकी में लगी आग

Major Accident Averted at Petrol Bunk in #Siddipet’s #Husnabad Town

A major tragedy was narrowly avoided in Siddipet district when a fire broke out at a petrol bunk in Husnabad town.

The incident occurred while petrol was being filled in a two-wheeler. Suddenly, flames erupted… pic.twitter.com/MZ4TSI6a1b

