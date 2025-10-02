Bihar Road Accident: कैमूर में स्कॉर्पियो-कंटेनर के बीच टक्कर से तीन की मौत, सात घायल

Representational Image | ANI

कैमूर, 2 अक्टूबर : बिहार (Bihar) के कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक स्कॉर्पियो और कंटेनर के बीच टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, यह घटना दुर्गावती थाना क्षेत्र के छज्जूपुर पोखरा के पास एनएच-19 पर घटित हुई. बताया जा रहा है कि रोहतास जिले से उत्तर प्रदेश जा रही तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और कंटेनर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों में एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं. इस दुर्घटना में सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से चार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है. हादसे की खबर मिलते ही एनएचएआई की टीम और दुर्गावती थाना पुलिस मौके पर पहुंची. किसी तरह वाहन से घायलों को बाहर निकाला गया. इसके बाद सभी को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उन्हें अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया. यह भी पढ़ें : RSS की स्थापना के 100 साल पूरे, नागपुर में विजयादशमी उत्सव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेता शामिल; VIDEO

मृतकों की पहचान झारखंड के मुस्लिम अंसारी, रोहतास जिले के नेकरा गांव निवासी जफर अली अंसारी के पुत्र मुन्ना अंसारी और उमर अंसारी की पत्नी रजिया खातून के रूप में हुई है. दुर्गावती थाना के सब इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मृतकों के रिश्तेदारों को दे दी गई है. उन्होंने बताया कि सभी लोग सासाराम थाना क्षेत्र के नेकरा गांव से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. चिकित्सकों के मुताबिक घायलों में चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.