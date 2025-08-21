मुंबई-गोवा नेशनल हाइवे पर दिखे- बड़े- बड़े गड्ढे, आदित्य ठाकरे ने वीडियो शेयर कर कसा तंज, NHAI ने दी सफाई
मुंबई-गोवा राजमार्ग पर दिखे बड़े-बड़े गड्ढे (Photo: X/@B_E_RoJGaaar)

मुंबई, 21 अगस्त: महाराष्ट्र (Maharashtra) में भारी बारिश के बीच लंबे समय से अधूरी पड़ी मुंबई-गोवा नेशनल हाईवे (Mumbai-Goa National Highway) (NH-66) परियोजना एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. चिपलून (Chiplun) स्थित वशिष्ठी नदी पुल की हालत बेहद खराब दिखाई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ड्रोन से फिल्माए गए इस वीडियो में हाईवे की जर्जर हालत साफ़ दिखाई दे रही है. पूरी लेन पर बड़े-बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि डिवाइडर के किनारे ट्रक खड़े हैं, जिससे सड़क और संकरी हो गई है, और छोटे वाहनों को खतरनाक तरीके से आगे बढ़ना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप ने नेशनल हाइवे निर्माण की गुणवत्ता और मेंटेनेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लंबे समय से निर्माणाधीन इस हाईवे पर स्थानीय लोग पहले भी कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है. यह भी पढ़ें: Uttarakhand: चारधाम यात्रा पर बरसात का कहर, 155 सड़कें बंद, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं

सोशल मीडिया पर वायरल हुए मुंबई-गोवा नेशनल हाइवे (NH-66) के वीडियो पर राजनीतिक नेताओं से लेकर मनोरंजन जगत की हस्तियों तक ने नाराज़गी जताई है. शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) ने राष्ट्रीय राजमार्गों की बदहाली को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को आड़े हाथों लिया. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा,"महाराष्ट्र के ज़्यादातर राष्ट्रीय राजमार्गों की यही हालत है. एनएचएआई का PR फर्जी है."इसके साथ ही, राइटर और कॉमेडी आर्टिस्ट वरुण ग्रोवर ने भी व्यंग्य के अंदाज़ में एनएचएआई पर तंज कसा और वीडियो की गंभीरता को लेकर चुटकी ली. वायरल वीडियो के चलते अब NHAI की जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक बहस तेज़ हो गई है.

आदित्य ठाकरे ने वीडियो शेयर कर लगाई फटकार

वरुण ग्रोवर ने भी कसा तंज

मुंबई-गोवा नेशनल हाइवे का वायरल वीडियो आलोचनाओं का शिकार

एनएचएआई ने मुंबई-गोवा नेशनल हाइवे के वायरल वीडियो पर सफाई दी

मुंबई-गोवा नेशनल हाइवे (NH-66) पर चिपलून स्थित वशिष्ठी पुल के वायरल वीडियो को लेकर उठे सवालों के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है. NHAI ने कहा कि चिपलून का वशिष्ठी पुल उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, और इसका रखरखाव उनकी जिम्मेदारी नहीं है. एक आधिकारिक बयान में प्राधिकरण ने स्पष्ट किया.

"NHAI सूचित करना चाहता है कि चिपलून स्थित वशिष्ठी पुल, जो मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, NHAI के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. इसका रखरखाव राज्य सरकार के अधीन PWD के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग द्वारा किया जाता है."

यह बयान उस समय आया है जब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद राजनेताओं और आम लोगों द्वारा NHAI की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे थे.