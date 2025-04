Bentmar Gangaur Mela 2025: कुंवारों लड़कों पर भाभियां बरसाती हैं लाठी, तब होती है उनकी शादी...जानें जोधपुर के इस अनोखे मेले की अनूठी परंपरा (Watch Video)

Dhinga Gavar Fair on April 16: राजस्थान के जोधपुर में त्यौहारों का अपना अलग ही मजा है. यहां के रंग, मस्ती और रीति-रिवाज देश में कहीं और नहीं मिलते. ऐसा ही एक अनोखा और मजेदार त्यौहार है धींगा गवर, जिसे बेंतमार गणगौर के नाम से भी जाना जाता है. इस साल यह धमाकेदार मेला 16 अप्रैल को जोधपुर के भीतरी इलाकों में लगेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रात महिलाओं का राज होता है. महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर हाथों में बेंत (लकड़ी की छड़ी) लेकर सड़कों पर निकलती हैं.

इस दौरान रास्ते में जो भी आदमी आता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, जाना-पहचाना हो या अनजान, सबकी खातिरदारी बेंत से की जाती है.

Welcome to the Dhinga Gavar Mela of Jodhpur which is celebrated in the so called regressive patriarchal society of India. On this Day Women rule the city for the whole night and they beat boys with sticks and dress up in different attires#MasculinitySaturday

Vid: @ANI pic.twitter.com/nowPbGEchX

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) April 15, 2023