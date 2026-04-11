Bengaluru-Mumbai Vande Bharat Train: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का तोहफा, बेंगलुरु-मुंबई के बीच नई सेमी-हाई-स्पीड स्लीपर ट्रेन चलाने की दी मंजूरी

Bengaluru-Mumbai Vande Bharat Train: लंबी दूरी की यात्रा को सुगम और तेज बनाने की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है.रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु और मुंबई के बीच 'वंदे भारत स्लीपर' ट्रेन चलाने की घोषणा की है. इस नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन सेवा के शुरू होने से दोनों महानगरों के बीच रात के सफर में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और कम समय में गंतव्य तक पहुंचने का विकल्प मिलेगा.

रूट और ट्रेन की विशेषताएं

यह नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 'केएसआर बेंगलुरु' (KSR Bengaluru) और मुंबई के 'छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस' (CSMT) के बीच चलेगी. नारंगी और ग्रे रंग की यह अत्याधुनिक ट्रेन बीईएमएल (BEML) द्वारा विकसित की गई है, जिसमें चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) की उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया है. यह भी पढ़े: मोदी सरकार का मुंबईकरों को तोहफ़ा, नेरुल-उरण और बेलापुर-उरण रूट पर 10 नई लोकल सेवाओं को मिली मंज़ूरी; CM फडणवीस ने जताया आभार

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का तोहफा

Vande Bharat sleeper between Mumbai and Bengaluru pic.twitter.com/RQq1P1jneA — Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) April 11, 2026

रेल मंत्रालय के अनुसार, इस ट्रेन का संचालन और रखरखाव दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) ज़ोन द्वारा किया जाएगा। यह देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी. इससे पहले, जनवरी 2026 में हावड़ा और कामाख्या के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर सेवा शुरू की गई थी, जिसने दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को करीब छह घंटे तक कम कर दिया है.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर पोस्ट करके इस नई सेवा की जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के जुड़ने से यात्रियों के अनुभव में काफी सुधार होगा और वे अपनी यात्रा को अधिक आरामदायक तरीके से पूरी कर सकेंगे.

यात्री सुविधाओं पर जोर

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को विशेष रूप से रात की यात्रा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक बर्थ, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, चार्जिंग पॉइंट और साफ-सफाई की उच्च सुविधाएँ शामिल होंगी. हालांकि इस ट्रेन के परिचालन की सटीक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन इसके जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

यह सेवा न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि मुंबई और बेंगलुरु जैसे व्यस्त रूटों पर यात्रियों के लिए एक प्रीमियम और आरामदायक विकल्प प्रदान करेगी. रेलवे विभाग आने वाले दिनों में इसके शेड्यूल और टिकट बुकिंग से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी करेगा.