Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर लोनावला के पास भारी जाम, ‘मिसिंग लिंक’ काम में देरी से यात्री घंटों फंसे; गाड़ियां रेंगती नजर आईं; VIDEO

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Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर मुंबई की ओर जाने वाली लेन में बुधवार को लोनावला के पास भीषण ट्रैफिक जाम लग गया. लोनावला एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बीच लगभग 5 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई, जिससे यात्री घंटों तक फंसे रहे. एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह थमने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई.

जाम का मुख्य कारण

प्रशासन के अनुसार, इस जाम का मुख्य कारण महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) द्वारा संचालित 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट का अंतिम चरण है. लोनावला के पास इस परियोजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे क्रैश बैरियर लगाना और रोड साइनेज (मार्ग संकेत) लगाने का काम चल रहा है. यह भी पढ़े: Mumbai-Pune Expressway: ब्रिज मरम्मत के चलते मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 23-24 अप्रैल को 3 घंटे के लिए यातायात रहेगा बंद, यात्रियों के लिए एडवायजरी; चेक डिटेल्स

इन कार्यों की वजह से कुछ लेन को बंद किया गया है और अस्थायी रूप से ट्रैफिक ब्लॉक लिए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त, नवनिर्मित पुलों पर भारी वाहनों के माध्यम से 'लोड टेस्टिंग' की जा रही है, जिससे नियमित यातायात की गति धीमी हो गई है.

लोनावला के पास भारी जाम

Mumbai-Bound Lane On Mumbai–Pune Expressway Sees Hours-Long Traffic Jam Near Lonavala | WATCH VIDEO pic.twitter.com/lCxJNXesc3 — Maharashtra News (@MahaNews25) April 22, 2026

'मिसिंग लिंक' परियोजना: 1 मई को उद्घाटन की संभावना

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर को आसान बनाने वाली इस महत्वाकांक्षी 13.3 किलोमीटर लंबी बाईपास परियोजना का काम 25 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है. अधिकारियों का कहना है कि 1 मई (महाराष्ट्र दिवस) को इसे जनता के लिए खोला जा सकता है.

एक बार यह लिंक शुरू हो जाने के बाद, वाहन अदोशी और खंडाला के बीच के घुमावदार घाट खंड से बच सकेंगे. इससे यात्रा के समय में लगभग 30 मिनट की बचत होगी और लोनावला के पास होने वाली भीड़भाड़ से स्थायी राहत मिलेगी.

यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अंतिम प्रणालियों की स्थापना के कारण 23 और 24 अप्रैल को भी एक्सप्रेसवे पर अस्थायी ब्लॉक लिए जा सकते हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना सावधानीपूर्वक बनाएं क्योंकि अगले कुछ दिनों तक ट्रैफिक की स्थिति ऐसी ही रह सकती है.

यह घटना भारत के सबसे व्यस्त राजमार्गों में से एक पर बुनियादी ढांचे के उन्नयन के दौरान होने वाली चुनौतियों को फिर से रेखांकित करती है. अधिकारियों ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और वैकल्पिक समय पर यात्रा करने का अनुरोध किया है.