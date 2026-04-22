Mumbai-Pune Expressway: ब्रिज मरम्मत के चलते मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 23-24 अप्रैल को 3 घंटे के लिए यातायात रहेगा बंद, यात्रियों के लिए एडवायजरी; चेक डिटेल्स
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Mumbai-Pune Expressway Traffic Update:  मुंबई और पुणे के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे पर कुसगांव के पास पुल के रखरखाव और पेंटिंग कार्य के चलते 23 और 24 अप्रैल 2026 को यातायात अस्थायी रूप से निलंबित रहेगा. महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के अनुसार, यह ब्लॉक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक लागू रहेगा.

शटरिंग हटाने और पेंटिंग का चलेगा काम

MSRDC ने जानकारी दी है कि डोंगरगांव और कुसगांव के बीच किमी 58/500 पर स्थित एक पुल की शटरिंग हटाने और पेंटिंग का काम किया जाना है. सुरक्षा कारणों से इस अवधि के दौरान संबंधित लेन पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से रोकना अनिवार्य है.  यह भी पढ़े:  Mumbai-Pune एक्सप्रेसवे पर करीब 33 घंटे बाद बहाल हुआ यातायात, गैस टैंकर हटने से मिली राहत, लेकिन अभी भी धीमी है रफ्तार

रूट और डायवर्जन का शेड्यूल

यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने निम्नलिखित डायवर्जन प्लान जारी किया है:

  • 23 अप्रैल (मुंबई की ओर): मुंबई जाने वाला ट्रैफिक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा. वाहनों को किवाले-देहू रोड-तलेगांव के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा. ये वाहन नेशनल हाईवे 48 के माध्यम से कुसगांव टोल प्लाजा पर वापस एक्सप्रेसवे से जुड़ सकेंगे.

  • 24 अप्रैल (पुणे की ओर): पुणे जाने वाली लेन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगी. वाहनों को कुसगांव टोल प्लाजा से नेशनल हाईवे 48 की ओर डायवर्ट किया जाएगा और फिर देहू रोड-किवाले के रास्ते पुणे की ओर भेजा जाएगा.

यात्रियों के लिए एडवायजरी

अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. यह कार्य एक्सप्रेसवे की दीर्घकालिक मजबूती और सुरक्षा के लिए आवश्यक है.

किसी भी प्रकार की सहायता या आपातकालीन स्थिति में यात्री निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

  • कंट्रोल रूम: 9822498224

  • हाईवे पुलिस हेल्पलाइन: 9833498334

बैकग्राउंड: क्यों जरूरी है यह काम?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे देश के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है. मानसून की शुरुआत से पहले पुलों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा जांच और रखरखाव का कार्य एक नियमित प्रक्रिया है. हाल के दिनों में 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट के निर्माण के चलते भी एक्सप्रेसवे के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के ब्लॉक लिए जा रहे हैं ताकि यातायात को भविष्य में और अधिक सुगम बनाया जा सके.