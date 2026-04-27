Boy Falls from Moving Train: जलपाईगुड़ी-रामनगर रूट पर दर्दनाक हादसा, चलती ट्रेन से गिरा बच्चा; यात्रियों का आरोप-चेन खींचने के बावजूद भी नहीं रुकी ट्रेन; VIDEO

Boy Falls from Moving Train: जलपाईगुड़ी-रामनगर रेल मार्ग पर एक विचलित करने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एक लड़का अपना सामान लेकर चलते समय अचानक ट्रेन से नीचे गिर गया. इस घटना के बाद कोच में अफरा-तफरी मच गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में लड़के की बहन होने का दावा करने वाली एक महिला को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा जा सकता है. घटना ने भारतीय रेलवे में यात्री सुरक्षा और आपातकालीन प्रणालियों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही लड़का गिरा, कोच में मौजूद यात्रियों ने तुरंत ट्रेन रोकने के लिए आपातकालीन जंजीर खींची. हालांकि, यात्रियों का आरोप है कि जंजीर खींचने के बावजूद ट्रेन नहीं रुकी और अपनी गति से चलती रही. सुरक्षा तंत्र की इस कथित विफलता ने यात्रियों के बीच दहशत पैदा कर दी. वे यह देखकर हैरान थे कि एक महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर ने ऐन मौके पर काम नहीं किया.

जलपाईगुड़ी-रामनगर रूट पर दर्दनाक हादसा

जलपाईगुड़ी रामनगर रूट पर एक लड़का चलती ट्रेन से सामान के साथ गिर जाता है। जिसके बाद पर ट्रेन में मौजूद यात्री ‘चेन पुलिंग’ की कोशिश करते हैं, मगर 10 से 15 किलोमीटर निकल जाने के बाद भी ट्रेन नहीं रुकती है। ऐसे में उस बहन का रो-रोकर बुरा हाल होने लगता है। इस मामले में रेलवे ने… pic.twitter.com/wUcdUD59jJ — Srishti Vishwakarma (@Srishtivishwak4) April 27, 2026

रेलवे कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप

हादसे के बाद यात्रियों ने दावा किया कि न तो ट्रेन टिकट परीक्षक (TTE) और न ही रेलवे हेल्पलाइन सेवाओं से उन्हें कोई त्वरित प्रतिक्रिया मिली. पीड़ित की बहन कोच में मौजूद लोगों और रेल कर्मियों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कथित तौर पर उसकी पुकार अनसुनी कर दी गई. इस देरी के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

इस पूरी घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में यात्रियों का गुस्सा और बेबसी साफ देखी जा सकती है. सोशल मीडिया यूजर्स इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने सवाल उठाया है कि अगर आपातकालीन जंजीर जैसे बुनियादी सुरक्षा उपकरण भी विफल हो जाते हैं, तो यात्री किस पर भरोसा करें.

सुरक्षा प्रोटोकॉल पर उठते सवाल

देश के सबसे बड़े परिवहन नेटवर्क में से एक होने के नाते, भारतीय रेलवे पर सुरक्षा मानकों को लेकर हमेशा दबाव रहता है. यह घटना रेलवे की जवाबदेही और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (Emergency Response System) में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है. अधिकारियों की ओर से अभी तक इस तकनीकी विफलता के कारणों पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है.

यह मामला सार्वजनिक सुरक्षा और तकनीकी रखरखाव में बड़ी चूक की ओर इशारा करता है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है.