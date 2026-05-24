Bengaluru Shocker: बेंगलुरु में शर्मनाक वारदात, मडिवाला में देर रात पार्टी के दौरान केरल की कॉलेज छात्रा से मोमो शॉप में रेप; आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Bengaluru Shocker: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के मडिवाला इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पार्ट-टाइम काम करने वाली केरल की एक कॉलेज छात्रा के साथ एक मोमो शॉप (Momo Shop) के परिसर में कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया. बेंगलुरु पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले के मुख्य आरोपी को पड़ोसी राज्य केरल से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी बेंगलुरु से फरार होकर केरल में छिप गया था.

मोमो शॉप पर पार्टी के दौरान हुई वारदात

पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह घटना बीती 11 मई की है. पीड़िता बेंगलुरु के एक कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ-साथ मडिवाला स्थित एक मोमो शॉप पर पार्ट-टाइम काम भी करती थी. घटना वाले दिन मोमो शॉप के मालिकों, जिनकी पहचान अतुल और घोष के रूप में हुई है, ने दुकान के परिसर में ही एक पार्टी रखी थी. इस पार्टी में मुख्य आरोपी हैनास भी शामिल था, जो दुकान मालिकों और पीड़िता का पूर्व परिचित था. यह भी पढ़े: Bengaluru Gang-Rape Case: बेंगलुरु गैंगरेप केस में नया मोड़, आरोपी ने पीड़िता पर लगाया जबरन वसूली का आरोप (Watch Video)

पीड़िता का आरोप है कि रात करीब आधी रात के वक्त जब दुकान के मालिक अतुल और घोष रात का खाना (डिनर) लेने के लिए बाहर गए हुए थे, उसी दौरान अकेलेपन का फायदा उठाकर आरोपी हैनास ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया.

धमकी देकर केरल फरार हुआ आरोपी

शिकायत के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हैनास ने पीड़िता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. उसने कहा कि यदि उसने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी या शिकायत दर्ज कराई, तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे. डरी-सहमी पीड़िता ने शुरुआत में मडिवाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता का यह भी आरोप है कि शुरुआत में स्थानीय पुलिस द्वारा इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं की गई थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की और आरोपी का पता लगाया. आरोपी हैनास, जो इस मोमो शॉप को बिकवाने के लिए एक ब्रोकर (बिचौलिया) के रूप में काम कर रहा था, घटना के बाद केरल भाग गया था. पुलिस ने शुक्रवार को उसे केरल से ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर बेंगलुरु ले आई, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है.

पुलिस की आगे की कार्रवाई और पृष्ठभूमि

मडिवाला पुलिस ने इस मामले में कुल तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें दुकान मालिकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.

बेंगलुरु में हाल के दिनों में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध के कई मामले सामने आए हैं. हाल ही में पुलिस ने जक्कुर इलाके के एक विला में 19 वर्षीय छात्रा के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं, साउथ बेंगलुरु में दो अनाथ बच्चियों के यौन शोषण के मामले में भी दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. इन बढ़ती घटनाओं ने महानगर में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.