Baramati Plane Crash: अजित पवार के पीएसओ विदीप जाधव के निधन से सदमे में परिवार, कहा- हम सबका सहारा चला गया

अजित पवार और पीएसओ विदीप जाधव (Photo Credit: X Formerly Twitter)

सतारा, 29 जनवरी: बारामती प्लेन क्रैश में सतारा के रहने वाले अजित पवार के पीएसओ विदीप जाधव की मृत्यु से उनका परिवार भी टूट चुका है. परिवार के सदस्यों का कहना है कि वे अपने दुख को शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं. उनके जाने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती एक परिवार के तौर पर साथ रहना है. विदीप जाधव भी उस विमान में सवार थे, जो बुधवार को बारामती में क्रैश हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का भी निधन हुआ. उनका सतारा के फलटण में बुधवार की रात को अंतिम संस्कार किया गया. Baramati Plane Crash: एएआईबी ने अजित पवार के विमान हादसे की जांच तेज की, बुधवार को हुआ था बारामती हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना

परिवार के सदस्य गणेश जाधव ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि विदिप जाधव साल 2019 से उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पीएसओ थे. 2016 से 2019 तक वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भी पीएसओ रहे. महाराष्ट्र का कोई जिला या क्षेत्र ऐसा नहीं था, जो उन्हें न पहचानता हो.

उन्होंने कहा, "विदिप की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हमारे पूरे परिवार को एक साथ रखते थे और सबका ख्याल रखते थे. बुधवार को उनके अंतिम संस्कार के दौरान हमने सच में उनके जाने का दुख महसूस किया. जब वह हमें छोड़कर चले गए, तो ऐसा लगा जैसे हमारे पूरे परिवार का सहारा चला गया हो. हमारे परिवार के सभी सदस्यों को जो दुख हुआ है, वह बहुत ज्यादा है.

गणेश जाधव ने यह भी कहा कि विदिप के निधन से पूरा परिवार बहुत दुखी है. उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हमारे पूरे परिवार को एक साथ रखते थे. वे सिर्फ हमारे घर वालों को ही नहीं, बल्कि हमारे सभी रिश्तेदारों को भी एक रखते थे. वह किसी को भी पराया नहीं समझते थे. उन्होंने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती एक परिवार के तौर पर साथ रहना है. उनके बिना रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा.