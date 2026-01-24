Bank Holiday: आज से लगातार 4 दिन बंद रह सकते हैं बैंक; गणतंत्र दिवस और हड़ताल के चलते सेवाएं होंगी प्रभावित

नई दिल्ली: अगर आपको बैंक (Bank) की शाखा जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है, तो आपको अपनी योजना बदलनी पड़ सकती है. आज, 24 जनवरी 2026 से देश के अधिकांश हिस्सों में बैंक लगातार चार दिनों तक बंद रह सकते हैं. छुट्टियों के इस लंबे सिलसिले और मंगलवार को प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल (All-India Bank Strike) के कारण चेक क्लियरिंग (Cheque Clearing), कैश डिपॉजिट (Cash Deposits) और अन्य काउंटर सेवाएं (Counter Services) बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है. यह भी पढ़ें: Bank Holiday on January 23: नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी पर 23 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद? चेक डिटेल्स
छुट्टियों और हड़ताल का पूरा कैलेंडर
आरबीआई (RBI) के नियमों और आगामी त्योहारों के अनुसार बैंकों की छुट्टियों का विवरण इस प्रकार है:
- 24 जनवरी (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
- 25 जनवरी (रविवार): साप्ताहिक अवकाश.
- 26 जनवरी (सोमवार): 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे.
- 27 जनवरी (मंगलवार): 'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस' (UFBU) द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल.
क्यों हो रही है 27 जनवरी को हड़ताल?
बैंक कर्मचारियों के नौ प्रमुख संगठनों का समूह (UFBU) अपनी पुरानी मांग '5-डे वर्क वीक' (हफ्ते में केवल पांच दिन काम) को लागू करने के लिए दबाव बना रहा है. यूनियनों का कहना है कि:
- भारतीय बैंक संघ (IBA) के साथ दिसंबर 2023 और मार्च 2024 में हुए समझौतों के बावजूद सरकार ने अभी तक सभी शनिवारों को छुट्टी घोषित करने की मंजूरी नहीं दी है.
- कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं ताकि शनिवार की भरपाई की जा सके.
- आरबीआई, एलआईसी और स्टॉक मार्केट जैसे संस्थान पहले से ही 5-डे वर्क वीक का पालन कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Bank Strike: देशभर में 27 जनवरी से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक; जानें क्या हैं कर्मचारियों की मांगें
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
लगातार चार दिनों तक बैंक की फिजिकल शाखाएं बंद रहने से ग्राहकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम (ATM) सामान्य रूप से काम करते रहेंगे.
लेकिन, निम्नलिखित सेवाओं के लिए आपको बैंक खुलने का इंतजार करना होगा:
- शाखाओं में नकद जमा और निकासी.
- डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना.
- चेक क्लियरिंग (Cheque clearing) प्रक्रिया में देरी.
- केवाईसी (KYC) अपडेट और लोन से जुड़े दस्तावेजी कार्य.
वैकल्पिक चैनलों का करें उपयोग
बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे अपने जरूरी वित्तीय लेनदेन के लिए डिजिटल माध्यमों का सहारा लें. सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि वे हड़ताल के दौरान कामकाज को सुचारू रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं, फिर भी शाखा स्तर पर सेवाओं में व्यवधान आने की प्रबल संभावना है.