Bandra-Worli Sea Link Accident Video: मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर BMW चला रहे 18 वर्षीय युवक ने कार को मारी टक्कर, किशोर चालक के खिलाफ FIR दर्ज

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Worli-Bandra Sea Link Accident Video: मुंबई के प्रतिष्ठित बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर शनिवार, 11 अप्रैल 2026 की तड़के करीब 1:50 बजे एक सड़क दुर्घटना हुई. उत्तरी दिशा (northbound) की ओर जाते समय एक BMW कार अनियंत्रित होकर दूसरे वाहन से टकरा गई. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें टक्कर के दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

पुलिस की कार्रवाई

दुर्घटना की सूचना मिलते ही वर्ली पुलिस मौके पर पहुंची. शिकायतकर्ता रामदास पाटिल की शिकायत पर पुलिस ने BMW चला रहे 18 वर्षीय युवक हर्षद रापुरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 121 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 125 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाले लापरवाही पूर्ण कार्य) और 324(4) (शरारत जिससे नुकसान हो) के तहत FIR दर्ज की है. इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) के तहत भी कार्रवाई की गई है. यह भी पढ़े: Bandra-Worli Sea Link Road Accident: बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर रफ्तार का कहर; टैक्सी को टक्कर मार फरार हुआ कार चालक, एफआईआर दर्ज

बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर एक्सीडेंट

Mumbai Accident: BMW Collides With Vehicle On Worli-Bandra Sea Link; Teen Driver Booked After Crash, No Injuries Reported By: @meghakuchik1 #mumbai | #MumbaiNews | #Accident pic.twitter.com/5SEgsUO3oJ — Free Press Journal (@fpjindia) April 11, 2026

यातायात पर प्रभाव

इस दुर्घटना के कारण सी लिंक पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ, जिससे वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा। हालांकि, पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर स्थिति को सामान्य कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। सी लिंक जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर तेज गति और लापरवाही से ड्राइविंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है.