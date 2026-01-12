Banda Shocker: बांदा में मामूली बात पर खौफनाक अंत; पत्नी ने अंडा करी बनाने से किया मना तो युवक ने लगा ली फांसी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Credits: IANS)

लखनऊ/बांदा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बांदा (Banda) जिले के शांति नगर इलाके से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. रविवार, 11 जनवरी 2026 को एक 28 वर्षीय युवक ने अपनी पत्नी के साथ मामूली विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या (Suicide) कर ली. विवाद की शुरुआत तब हुई जब युवक ने अपनी पत्नी से खाने में 'अंडा करी' (Egg Curry) बनाने की फरमाइश की, जिसे पत्नी ने ठुकरा दिया. मृतक की पहचान शुभम के रूप में हुई है, जो पेशे से पेंटर था.

परिजनों के अनुसार, रविवार शाम काम से लौटने के बाद शुभम ने अपनी पत्नी से अंडा करी बनाने को कहा. पत्नी के इनकार करने पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि शोर सुनकर पड़ोसी भी जमा हो गए.

शुभम की मां मुन्नी देवी ने बताया कि विवाद के दौरान उनकी बहू गुस्से में घर से बाहर सड़क पर निकल गई. शुभम और उसकी मां उसे समझा-बुझाकर वापस घर के अंदर लाए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, सार्वजनिक रूप से हुए इस झगड़े और शोर-शराबे से शुभम काफी आहत महसूस कर रहा था. यह भी पढ़ें: Andhra Pradesh Shocker: आंध्र प्रदेश में हृदयविदारक घटना, आर्थिक तंगी से परेशान व्यक्ति ने तीन मासूम बेटों की हत्या कर खुद भी दी जान, एक साल पहले पत्नी ने भी की थी आत्महत्या

अपमान और मानसिक तनाव बना कारण?

शुभम के परिवार का दावा है कि सड़क पर हुए तमाशे के बाद वह गहरे मानसिक तनाव में था। उसे डर था कि इस घटना से समाज और मोहल्ले में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. मां मुन्नी देवी के अनुसार, शुभम खुद बाजार से चाउमीन लेकर आया था, जिसे उसकी पत्नी ने खाने से मना कर दिया. इसके बाद शुभम ने खुद रसोई में जाकर अंडा करी बनाई, लेकिन तनाव कम होने के बजाय बढ़ता गया. शुभम की शादी अप्रैल 2025 में हुई थी और अभी उनकी पहली सालगिरह में भी समय था. मां ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बहू छोटी-छोटी बातों पर अक्सर घर छोड़कर चली जाती थी, जिससे शुभम काफी परेशान रहता था.

पुलिसिया कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेविस टौक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू कलह के कारण आत्महत्या का लग रहा है. पुलिस वर्तमान में परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर रही है ताकि मौत के सटीक कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

जरूरी सूचना: जीवन अनमोल है यदि आप या आपका कोई जानने वाला किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या संकट से गुजर रहा है, तो कृपया नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें. मदद हमेशा उपलब्ध है: