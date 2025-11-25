Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर के शिखर पर आज PM मोदी फहराएंगे भगवा ध्वज, बाबरी मामले के पूर्व वादी इकबाल अंसारी भी आमंत्रित

Ram Mandir Dhwajarohan: रामनगरी अयोध्या आज एक और स्वर्णिम इतिहास रचने जा रही है. विवाह पंचमी के पावन पर्व पर आज मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिजीत मुहूर्त में भगवा ध्वज फहराएंगे. देश-विदेश से लाखों रामभक्त इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने पहुंच चुके हैं. पूरा शहर केसरिया रंग में रंगा है और हर तरफ “जय श्री राम” के नारे गूंज रहे हैं.
बाबरी मामले के पूर्व वादी इकबाल अंसारी भी आमंत्रित
सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के प्रमुख पूर्व वादी इकबाल अंसारी को भी इस समारोह में विशेष आमंत्रण दिया गया है, इकबाल अंसारी ने हर्ष जताते हुए कहा, “यह पूरे देश के लिए गौरव का दिन है,पीएम मोदी का ध्वजारोहण करना बहुत अच्छी बात है, अयोध्या में खुशी की लहर है, सभी खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं. हम भी इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल हो रहे हैं.” उनका यह बयान सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का अनुपम उदाहरण बन रहा है. यह भी पढ़े: अयोध्या में आज राम जन्मभूमि मंदिर पर PM मोदी फहराएंगे भगवा ध्वज, समारोह में शमिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे; यहां देखें कार्यक्रम Live
अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतेजाम
समारोह को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए गए हैं। शहर को छावनी में बदल दिया गया है. हजारों पुलिसकर्मी, अर्द्धसैनिक बल, ड्रोन, एआई आधारित सीसीटीवी और विशेष कमांडो तैनात हैं. मंदिर परिसर सहित पूरे शहर में ट्रैफिक व भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर को लाखों फूलों से भव्य रूप से सजाया है.
22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न
22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज का यह ध्वजारोहरण राम मंदिर निर्माण के एक और महत्वपूर्ण चरण की पूर्णता का प्रतीक है। पूरा देश इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.