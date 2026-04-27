Axis Bank Layoffs: एक्सिस बैंक ने 3,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला; जानें छंटनी के पीछे की वजह

Axis Bank Layoffs: एक्सिस बैंक ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में अपने कर्मचारियों की कुल संख्या में गिरावट दर्ज की है. बैंक के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए निरंतर निवेश के कारण उत्पादकता में सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यबल (headcount) में यह कमी आई है. वित्त वर्ष 2026 के अंत तक बैंक के कर्मचारियों की संख्या 1.04 लाख से घटकर लगभग 1.01 लाख रह गई है.
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रभाव
बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ चौधरी ने अर्निंग कॉल के दौरान बताया कि कार्यबल का अनुकूलन (optimisation) बैंक की दीर्घकालिक डिजिटल रणनीति का एक स्वाभाविक परिणाम है. उन्होंने स्पष्ट किया कि टेक्नोलॉजी में निवेश से न केवल परिचालन दक्षता (operational efficiency) बढ़ी है, बल्कि पूरे संगठन में कर्मचारियों की उत्पादकता में भी सुधार हुआ है. यह भी पढ़े: Nike Layoffs 2026: स्पोर्ट्सवियर कंपनी नाइकी में बड़ी छंटनी का ऐलान, टेक रीस्ट्रक्चरिंग के बीच 1,400 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी
शाखा विस्तार और भर्ती का संतुलन
3,000 कर्मचारियों की इस कटौती के बावजूद, एक्सिस बैंक अपनी भौतिक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है. पिछले एक साल में बैंक ने देशभर में लगभग 400 नई शाखाएं खोली हैं. बैंक प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि यह कमी किसी विशेष विभाग को लक्षित करके नहीं की गई थी, बल्कि यह विभिन्न कार्यों में व्यापक रूप से हुई है. बैंक अपनी विस्तार योजनाओं के लिए नई भर्तियां और प्रशिक्षण जारी रखे हुए है.
टेक्नोलॉजी पर खर्च और AI की भूमिका
अमिताभ चौधरी ने जानकारी दी कि एक्सिस बैंक पिछले 3-4 वर्षों से अपने परिचालन व्यय (operating expenditure) का 9% से 10% हिस्सा लगातार टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहा है. यह निवेश व्यापारिक चक्रों की परवाह किए बिना किया गया है ताकि बैंक को दीर्घकालिक रणनीतिक बढ़त मिल सके.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में बैंक ने कहा कि वर्तमान में AI की भूमिका छंटनी में बड़ी नहीं है. अभी AI का उपयोग मुख्य रूप से प्रक्रियाओं को सरल बनाने और लेनदेन के समय को कम करने के लिए किया जा रहा है, न कि नौकरियों को सीधे खत्म करने के लिए.
वित्तीय प्रदर्शन और लाभांश
वित्तीय मोर्चे पर, मार्च तिमाही में एक्सिस बैंक का प्रदर्शन लगभग स्थिर रहा. बैंक ने इस तिमाही में 7,071 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 7,117 करोड़ रुपये था. इसके साथ ही, बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए प्रति शेयर 1 रुपये के लाभांश (dividend) की भी घोषणा की है.