Nike Layoffs 2026: स्पोर्ट्सवियर कंपनी नाइकी में बड़ी छंटनी का ऐलान, टेक रीस्ट्रक्चरिंग के बीच 1,400 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

Nike Layoffs 2026: वैश्विक स्पोर्ट्सवियर कंपनी नाइकी ने अपने ग्लोबल ऑपरेशंस डिवीजन में करीब 1,400 कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है. कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वेंकटेश अलगिरिसामी ने एक आंतरिक मेमो के जरिए इस निर्णय की जानकारी दी. इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर टेक्नोलॉजी टीम पर पड़ने की बात कही गई है.

‘विन नाउ’ प्लान के तहत उठाया गया कदम

नाइकी ने बताया कि यह कदम उसकी ‘Win Now’ रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कंपनी की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है. इस योजना के तहत कंपनी संस्कृति, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, मार्केटप्लेस और रिटेल जैसे पांच प्रमुख क्षेत्रों में सुधार पर ध्यान दे रही है.

यह 2026 में कंपनी की दूसरी बड़ी छंटनी है. इससे पहले नाइकी अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से 775 कर्मचारियों को हटा चुकी है.

टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में बड़े बदलाव

कंपनी अपने टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस को सरल और तेज बनाने के लिए टीमों का पुनर्गठन कर रही है. इसके तहत टेक्नोलॉजी टीम को छोटा और अधिक फोकस्ड बनाया जाएगा. साथ ही, नाइकी अपने दो प्रमुख टेक हब — फिलिप एच. नाइट कैंपस और नाइकी इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर — पर विशेष ध्यान दे रही है.

इसके अलावा, सप्लाई चेन को अधिक एकीकृत और तेज बनाने के लिए भी बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक की प्रक्रिया बेहतर हो सके.

मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल ऑपरेशंस में सुधार

नाइकी अपने एयर मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन यूनिट्स में भी बदलाव कर रही है, ताकि उत्पादन प्रक्रिया को अधिक लचीला और प्रभावी बनाया जा सके. कंपनी का कहना है कि इन बदलावों से भविष्य में नवाचार और प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होगी.

कर्मचारियों पर असर और कंपनी की प्रतिक्रिया

कंपनी ने माना कि यह फैसला प्रभावित कर्मचारियों और उनकी टीमों के लिए कठिन है. नाइकी ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित कर्मचारियों को इस बदलाव के दौरान जरूरी सहयोग और जानकारी दी जाएगी.

सीईओ इलियट हिल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कंपनी का टर्नअराउंड प्लान उम्मीद से ज्यादा समय ले रहा है. ऐसे में यह पुनर्गठन कंपनी को लंबे समय में मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.

आगे की रणनीति

नाइकी का कहना है कि वह अपनी संरचना को सरल बनाकर और आधुनिक तकनीक अपनाकर भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है. कंपनी का लक्ष्य एक अधिक चुस्त और तेजी से काम करने वाला संगठन बनाना है, जो बदलते बाजार की जरूरतों के अनुरूप तेजी से प्रतिक्रिया दे सके.