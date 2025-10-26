Chhatrapati Sambhaji Nagar: अब औरंगाबाद रेलवे स्टेशन छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा, रेलवे प्रशासन ने नया स्टेशन कोड CPSN किया घोषित; VIDEO

Chhatrapati Sambhajinagar Railway Station (Credit-(@Brandleakage_)

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया है.इसके पोस्टर भी अब रेलवे स्टेशन पर लगा दिए गए है.अब इसे छत्रपति संभाजीनगर के नाम से जाना जाएगा.दक्षिण मध्य रेलवे (South Central Railway) ने शनिवार को घोषणा की कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन (Aurangabad Railway Station) का आधिकारिक नाम अब ‘छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन’(Chhatrapati Sambhajinagar Railway Station) कर दिया गया है.एससीआर की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि स्टेशन का नया कोड सीपीएसएन( CPSN) होगा.

यह स्टेशन नांदेड मंडल के अंतर्गत आता है. प्रेस रिलीज़ में कहा गया, 'सक्षम प्राधिकारी द्वारा नांदेड मंडल के 'औरंगाबाद' रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'छत्रपति संभाजीनगर' रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसका नया कोड सीपीएसएन CPSN रहेगा. इसका वीडियो सोशल मीडिया X पर @Brandleakage_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Maharashtra: अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब इस नाम से जाना जाएगा

औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला

छत्रपति संभाजीनगर: औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब आधिकारिक रूप से ‘छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन’ कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने नया स्टेशन कोड CPSN घोषित किया है, जो टिकट बुकिंग और घोषणाओं में अब प्रयोग होगा। pic.twitter.com/1EO9i3j8ea — BRAND LEAKAGE (@Brandleakage_) October 26, 2025

राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद बदलाव लागू

यह नाम परिवर्तन भाजपा नेतृत्व वाले महायुति सरकार की 15 अक्टूबर की अधिसूचना (Notification) के बाद किया गया है. यह फैसला उस निर्णय के अनुरूप है जिसे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने लिया था .शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर करने के लिए, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक छत्रपति संभाजी महाराज को सम्मान देने के लिए था.पहले यह शहर मुगल बादशाह औरंगज़ेब के नाम पर रखा गया था, लेकिन अब इसका नया नाम मराठा गौरव और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है.

साल 1900 में बना था रेलवे स्टेशन

यह रेलवे स्टेशन (Railway Station) वर्ष 1900 में हैदराबाद के सातवें निज़ाम मीर उस्मान अली खान के शासनकाल में स्थापित हुआ था.आज यह स्टेशन ऐतिहासिक शहर छत्रपति संभाजीनगर का प्रवेशद्वार है, जो विश्वप्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाओं जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है.