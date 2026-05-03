Assam Assembly Elections 2026: नतीजों से पहले राज्य में कड़ी सुरक्षा, तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू

Assam Assembly Elections 2026 Vote Counting Details: असम विधानसभा चुनाव 2026 (Assam Assembly Elections 2026) के नतीजों के लिए मंच पूरी तरह तैयार है. राज्य में सोमवार सुबह से वोटों की गिनती शुरू होगी. लखीमपुर (Lakhimpur) जिले में प्रशासन ने लखीमपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पांच प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के लिए तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है. लखीमपुर के डिप्टी कमिश्नर आदित्य विक्रम यादव (Aditya Vikram Yadav) के अनुसार, 126 सीटों वाली इस जंग के लिए पूरी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है और यह तय करेगा कि क्या भाजपा (BJP) के नेतृत्व वाला गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बना पाएगा.

वोटों की गिनती सुबह 8:00 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी, जबकि EVM की गिनती 8:30 बजे से शुरू होगी. हर काउंटिंग सेंटर पर 14 टेबल लगाए गए हैं. शिवसागर (Sivasagar) जिले में ही डेमो (Demow), शिवसागर और नजीरा (Nazira) सीटों के लिए 391 अधिकारियों की तैनाती की गई है, ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी बनी रहे.

EVM मशीनें कड़ी सुरक्षा में रखी गई हैं और राजनीतिक माहौल भी गर्म है. राज्य भाजपा की उपाध्यक्ष रत्ना सिंह (Ratna Singh) ने NDA की जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े भी NDA के पक्ष में हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मेहनत का फल मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. रत्ना सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस झूठे नैरेटिव फैलाती है और उन्हें भी पता है कि NDA ही फिर से सत्ता में आएगा.

दूसरी ओर, शिवसागर जिला प्रशासन ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. डेमो, शिवसागर और नजीरा विधानसभा क्षेत्रों में निष्पक्ष और सुचारू गिनती के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. EVM की गिनती के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं और हर चरण को तय नियमों के अनुसार पूरा किया जाएगा. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी.

बता दें कि असम में पहले चरण का मतदान 9 अप्रैल को हुआ था. भाजपा के नेतृत्व वाला NDA लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस ने इस बार छह दलों के साथ गठबंधन कर मुकाबले को कड़ा बनाने की रणनीति अपनाई है. राज्य में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं.

एग्जिट पोल के अनुसार NDA की वापसी की संभावना जताई गई है. Axis My India के अनुमान के मुताबिक NDA को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं, JVC ने NDA को 88-101 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 23-33 सीटें मिलने का अनुमान जताया है. Matrize के अनुसार NDA को 85-95 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 25-32 सीटें और अन्य को 6-12 सीटें मिल सकती हैं.