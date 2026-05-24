Mumbai Rains Video: मुंबई में प्री-मानसून बारिश से मौसम हुआ सुहावना, IMD ने कोंकण तट के लिए जारी किया येलो अलर्ट
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Mumbai Rains Video:  चिलचिलाती गर्मी और उमस से परेशान मुंबईकरों के लिए रविवार की सुबह राहत भरी खबर लेकर आई. मुंबई के कई उपनगरीय इलाकों में रविवार सुबह मानसून-पूर्व (प्री-मानसून) बौछारें पड़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दिनों में मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों में प्री-मानसून गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है.

उपनगरों में बरसीं राहत की बूंदें

रविवार सुबह मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों के कई हिस्सों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. आसमान में काले बादलों के डेरा जमाने के बाद वांद्रे (बांद्रा), मीरा भाईंदर, माहीम और खार जैसे इलाकों में तेज बौछारें पड़ीं. इसके अलावा मुलुंड और नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई.  यह भी पढ़े:  Mumbai Weather IMD Alert: मुंबई में भीषण गर्मी से राहत के आसार, अगले 48 घंटों में प्री-मानसून बारिश की संभावना

मुंबई में प्री-मानसून बारिश से मौसम हुआ सुहावना

इस अचानक हुई बारिश के चलते पिछले कई दिनों से बढ़ रहा तापमान का पारा नीचे आ गया, जिससे स्थानीय निवासियों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है. सुबह के समय ठाणे और नवी मुंबई में भी घने बादल छाए रहे.

मुंबई में बारिश

कोंकण और घाट क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, देश में मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुख्य मानसून के आगमन से पहले महाराष्ट्र में प्री-मानसून बारिश का जोर बढ़ेगा. मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के साथ-साथ पुणे और सातारा के घाट क्षेत्रों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है.

इन इलाकों में गरज-चमक के साथ आंधी और मध्यम से भारी बारिश की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, इस दौरान तटीय क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

अगले हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मुंबई और कोंकण क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे. इस दौरान रुक-रुक कर बारिश की फुहारें गिरती रहेंगी. हालांकि, वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में अरब सागर में ऐसी कोई मजबूत प्रणाली (सिस्टम) सक्रिय नहीं है जो लगातार भारी बारिश का कारण बने, इसलिए अभी केवल हल्की से मध्यम स्तर की प्री-मानसून बारिश ही जारी रहेगी.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, केरल में 26 मई के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है. इसके बाद महाराष्ट्र और मुंबई में मुख्य दक्षिण-पश्चिम मानसून के 5 से 6 जून के बीच सक्रिय होने की उम्मीद जताई गई है. तब तक शहरवासियों को इसी तरह की रुक-रुक कर होने वाली मानसूनी बौछारों से संतोष करना होगा.