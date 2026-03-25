Assam Assembly Elections 2026: चुनावी शंखनाद के लिए 1 अप्रैल को असम पहुंचेंगे पीएम मोदी; बिहपुरिया और गोहपुर में करेंगे विशाल जनसभाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: BJP)

गुवाहाटी: असम विधानसभा चुनाव 2026 (Assam Assembly Elections) के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janata Party) (बीजेपी) के सूत्रों ने बुधवार, 25 मार्च को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 1 अप्रैल को असम (Assam) के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे राज्य में दो विशाल चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, प्रधानमंत्री अपनी पहली जनसभा लखीमपुर (Lakhimpur) जिले के बिहपुरिया (Bihpuria) में करेंगे, जिसके तुरंत बाद वे गोहपुर (Gohpur) में एक और सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे. यह भी पढ़ें: Kerala Assembly Election 2026: त्रिशूर से प्रचार की शुरुआत कर सकते हैं पीएम मोदी, पद्मजा वेणुगोपाल के लिए करेंगे रोड शो

ऊपरी असम पर भाजपा का विशेष ध्यान

बिहपुरिया और गोहपुर, दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों को राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य ऊपरी असम (Upper Assam) में पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना और मतदाताओं के समर्थन को मजबूत करना है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि पीएम की उपस्थिति से क्षेत्र के चुनावी समीकरणों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

विकास और स्थिरता का संदेश

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, इन रैलियों के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं ताकि दोनों स्थानों पर भारी संख्या में लोग जुट सकें. भाजपा इस बार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में की गई विकास पहलों को प्रमुखता से उठा रही है. बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं तक, पार्टी 'विकास और स्थिरता' के अपने संदेश को घर-घर पहुँचाने की कोशिश कर रही है. यह भी पढ़ें: ऐतिहासिक रिकॉर्ड: पीएम नरेंद्र मोदी बने भारत में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले निर्वाचित प्रमुख; पवन कुमार चामलिंग को पछाड़ा

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए दोनों जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है. रैलियों के स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है.

एक ही चरण में होगा मतदान

असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस बार 9 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में मतदान होना है. चुनाव परिणामों की घोषणा 4 मई 2026 को की जाएगी. सत्ताधारी दल भाजपा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही है. आने वाले दिनों में गठबंधन के अन्य बड़े नेताओं के भी प्रचार मैदान में उतरने की संभावना है.