Ashura 2025: पीएम मोदी ने हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को किया याद, कहा- उन्होंने लोगों को प्रतिकूल परिस्थितियों में सच्चाई को बनाए रखने के लिए किया प्रेरित

Ashura 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन (एएस) द्वारा किए गए बलिदान ने उनकी धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया है. रविवार को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि उन्होंने लोगों को विपरीत परिस्थितियों में सच्चाई को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- ‘हजरत इमाम हुसैन (एएस) द्वारा किए गए बलिदान ने उनकी धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया है.’ उन्होंने लोगों को विपरीत परिस्थितियों में सच्चाई को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया. वर्तमान में प्रधानमंत्री ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हैं, जहां वे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और एक राजकीय यात्रा करेंगे.

आशूरा-ए-मुहर्रम (Ashoora-e-Muharram) का पवित्र उत्सव इस्लामी इतिहास में एक मार्मिक दिन (Poignant Day) है, जो पैगंबर मुहम्मद के सम्मानित पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का सम्मान करता है. यह दिन अत्याचार के सामने साहस, बलिदान और दृढ़ता का पर्याय है. यह भी पढ़ें: Hazrat Imam Hussain Quotes: आशूरा पर अपनों को भेजें हजरत इमाम हुसैन के ये प्रेरणादायी हिंदी कोट्स और उनकी शहादत को करें याद

प्रधानमंत्री मोदी ने हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को याद किया

The sacrifices made by Hazrat Imam Hussain (AS) emphasise his commitment to righteousness. He inspires people to uphold truth in the face of adversity.

