Asha Bhosle Health Update: आशा भोसले के अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बीच PM मोदी ने जताई चिंता, जल्द स्वस्थ होने की कामना की

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Asha Bhosle Health Update: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले को तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 92 वर्षीय गायिका के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आते ही देशभर में उनके प्रशंसकों और फिल्मी सितारों के बीच चिंता की लहर दौड़ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी सेहत पर चिंता जताते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

प्रधानमंत्री का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी चिंता साझा करते हुए लिखा, "आशा भोसले जी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनकर बहुत चिंता हुई. उनके अच्छे स्वास्थ्य और जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं." प्रधानमंत्री का यह संदेश उनकी सलामती के लिए देश भर से मिल रही प्रार्थनाओं का हिस्सा है. यह भी पढ़े: Salim Khan Hospitalised: सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती, पिता का हाल जानने पहुंचे सलमान खान, फैंस कर रहे जल्द स्वस्थ होने की दुआ (Watch Video)

PM मोदी ने जताई चिंता

Deeply concerned to hear that Asha Bhosle Ji has been admitted to hospital. Praying for her good health and a speedy recovery. — Narendra Modi (@narendramodi) April 12, 2026

स्वास्थ्य स्थिति और इलाज का अपडेट

आशा भोसले की पोती और उभरती गायिका जनाई भोसले ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि अत्यधिक थकान और छाती में संक्रमण (chest infection) के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खबरों के अनुसार, गायिका को कार्डियक अरेस्ट की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था. फिलहाल उनका इलाज आपातकालीन चिकित्सा सेवा (Emergency Medical Services) इकाई में चल रहा है और डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है.

संगीत जगत में चिंता का माहौल

जैसे ही आशा भोसले के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई, अनुपम खेर, नील नितिन मुकेश और संजय कपूर सहित कई फिल्मी सितारों ने उनके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना की है. प्रशंसक भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रिय गायिका को शुभकामनाएँ भेज रहे हैं.

आशा भोसले का भारतीय संगीत में योगदान अद्वितीय रहा है. आठ दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 12 हजार से अधिक गाने गाए हैं, जिनमें गजल, भजन, पॉप और क्लासिकल जैसी विभिन्न शैलियाँ शामिल हैं. दादासाहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित गायिका की स्थिति पर फिलहाल परिवार की ओर से किसी आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है.