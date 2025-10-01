देशभक्त होने के नाते मैंने नहीं देखा भारत-पाक मैच... उद्धव ठाकरे बोले- देशद्रोहियों ने लिया खूब आनंद

Uddhav Thackeray | X

मुंबई: शिवसेना (UBT) प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने एशिया कप (Asia Cup) फाइनल में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने यह मैच नहीं देखा क्योंकि वह खुद को देशभक्त मानते हैं. ठाकरे के अनुसार, जो लोग देशद्रोही हैं, वही इस मैच का आनंद ले रहे थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ठाकरे ने कहा, “मैं इस मैच पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने मैच देखा ही नहीं. एक देशभक्त होने के नाते मैंने इसे नहीं देखा. लेकिन देशद्रोही लोग इस मैच का मजा ले रहे थे.”

बिहार चुनाव पर मोदी सरकार को घेरा

उद्धव ठाकरे ने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए 10,000 रुपये देने की घोषणा की है.

ठाकरे बोले, “बिहार से कोई प्रस्ताव आया था क्या? यह चुनावी राजनीति है. बिहार में चुनाव है तो वहां मदद दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र संकट में है और आप आंखें मूंदे बैठे हैं.”

महाराष्ट्र की अनदेखी, बिहार पर मेहरबानी

ठाकरे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में संकट के समय केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही, जबकि बिहार को चुनावी फायदा दिलाने के लिए आर्थिक घोषणाएं हो रही हैं. उन्होंने इसे “न्याय नहीं, अन्याय” करार दिया.

पीएम मोदी और मंत्रियों ने दी टीम इंडिया को बधाई

भारत की पाकिस्तान पर एशिया कप फाइनल में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. नतीजा वही - भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा, “सीमा पर हारे, मैदान में भी हारे.”