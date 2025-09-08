Jaunpur Shocker: मां ने नहीं दिया मोबाइल तो गुस्से में टावर पर चढ़ गया बेटा, जौनपुर का VIDEO सोशल मीडिया पर आया सामने

जौनपुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अपनी बात मनवाने के लिए और नाराज होने पर लोग कभी पानी की टंकी पर चढ़ जाते है तो कभी टावर पर चढ़ जाते है. एक बार फिर ऐसा ही एक मामला जौनपुर (Jaunpur) के एक गांव से सामने आया है. यहां पर एक 15 साल के लड़के को उसकी मां ने उसे मोबाइल (Mobile)नहीं दिया, जिसके कारण लड़का सीधे टावर (Tower) पर ही चढ़ गया. लड़के के टावर पर चढ़ने की खबर आग की तरह गांव में फैली और पूरा गांव जमा हो गया. इस घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा और लड़के के माता पिता परेशान हो गए.उन्होंने बेटे को काफी समझाया, लेकिन वह नीचे नहीं उतरा. इसके बाद लोगों ने पुलिस को कॉल किया.
15 साल का लड़का टावर पर चढ़ा
#Jaunpur में रविवार को एक बच्चे ने मोबाइल न मिलने पर टावर पर चढ़ना शुरू कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने उसे नीचे उतारा। pic.twitter.com/kL8I2KlWSF
— Abhishek sharma (@officeofabhi) September 8, 2025
मोबाइल नहीं देने से हुआ नाराज
ये घटना जौनपुर के मछलीशहर तहसील (Machlishahr Tehsil) के आनापुर गांव की है. बताया जा रहा है की लड़के की उम्र 15 साल है रविवार की दोपहर उसकी मां ने उसे मोबाइल देने से मना कर दिया. इसके बाद लड़का ऐसा गुस्सा हो गया की गांव में ही बने मोबाइल टावर (Mobile Tower) पर चढ़ गया. लड़के के टावर पर चढ़ते ही मौके पर गांव के लोग पहुंचे और लड़के के माता पिता भी पहुंचे. सभी ने काफी समझाया, लेकिन लड़का नीचे नहीं उतरा. इसके बाद पुलिस को कॉल किया गया.
पुलिस ने समझा बुझाकर उतारा नीचे
लड़का जब उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने पुलिस (Police) को कॉल कर दिया. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक उसको समझाने के बाद लड़का टावर से नीचे उतरा. जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली.
