Jaunpur Shocker: मां ने नहीं दिया मोबाइल तो गुस्से में टावर पर चढ़ गया बेटा, जौनपुर का VIDEO सोशल मीडिया पर आया सामने

Credit-(X,@officeofabhi)

जौनपुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अपनी बात मनवाने के लिए और नाराज होने पर लोग कभी पानी की टंकी पर चढ़ जाते है तो कभी टावर पर चढ़ जाते है. एक बार फिर ऐसा ही एक मामला जौनपुर (Jaunpur) के एक गांव से सामने आया है. यहां पर एक 15 साल के लड़के को उसकी मां ने उसे मोबाइल (Mobile)नहीं दिया, जिसके कारण लड़का सीधे टावर (Tower) पर ही चढ़ गया. लड़के के टावर पर चढ़ने की खबर आग की तरह गांव में फैली और पूरा गांव जमा हो गया. इस घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा और लड़के के माता पिता परेशान हो गए.उन्होंने बेटे को काफी समझाया, लेकिन वह नीचे नहीं उतरा. इसके बाद लोगों ने पुलिस को कॉल किया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @officeofabhi नाम से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Prayagraj: गजब है! प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी युवती, हाईटेंशन टावर पर चढ़कर किया कई देर तक ड्रामा, प्रयागराज का VIDEO आया सामने

15 साल का लड़का टावर पर चढ़ा

#Jaunpur में रविवार को एक बच्चे ने मोबाइल न मिलने पर टावर पर चढ़ना शुरू कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने उसे नीचे उतारा। pic.twitter.com/kL8I2KlWSF — Abhishek sharma (@officeofabhi) September 8, 2025

मोबाइल नहीं देने से हुआ नाराज

ये घटना जौनपुर के मछलीशहर तहसील (Machlishahr Tehsil) के आनापुर गांव की है. बताया जा रहा है की लड़के की उम्र 15 साल है रविवार की दोपहर उसकी मां ने उसे मोबाइल देने से मना कर दिया. इसके बाद लड़का ऐसा गुस्सा हो गया की गांव में ही बने मोबाइल टावर (Mobile Tower) पर चढ़ गया. लड़के के टावर पर चढ़ते ही मौके पर गांव के लोग पहुंचे और लड़के के माता पिता भी पहुंचे. सभी ने काफी समझाया, लेकिन लड़का नीचे नहीं उतरा. इसके बाद पुलिस को कॉल किया गया.

पुलिस ने समझा बुझाकर उतारा नीचे

लड़का जब उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने पुलिस (Police) को कॉल कर दिया. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक उसको समझाने के बाद लड़का टावर से नीचे उतरा. जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525