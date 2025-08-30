Prayagraj: गजब है! प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी युवती, हाईटेंशन टावर पर चढ़कर किया कई देर तक ड्रामा, प्रयागराज का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@headlinetrend)

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अपनी बात मनवाने के लिए लोग हाई टेंशन टावर पर चढ़ने की कई घटनाएं सामने आती है. पिछले दिनों कन्नौज में एक शख्स साली के साथ शादी करवाने की मांग को लेकर हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया था.अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज (Prayagraj) से सामने आया है. जहांपर एक युवती अपने प्रेमी से शादी करवाने की जिद को लेकर सीधे हाई टेंशन टावर पड़ चढ़ गई. इस युवती को जैसे ही मजदुर लोगों ने देखा तो मौके पर अफरा तफरी मच गई. इसके बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई .इसके बाद पुलिस ने समझाबुझाकर युवती को नीचे उतारा. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @headlinetrend नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: ‘साली से शादी कराओ नहीं तो मर जाऊंगा’: Kannauj में हाईटेंशन लाइन पर चढ़ा जीजा, 4 घंटे तक करता रहा ड्रामा

हाई टेंशन टावर पर चढ़ी युवती

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ ये घटना प्रयागराज के सोरांव थाना परिसर की है. एक युवती अपने प्रेमी से शादी करवाने की मांग को लेकर हाई टेंशन टावर (High Tension Tower) पर चढ़ गई. बताया जा रहा है कि युवती के परिजन इस शादी के खिलाफ है. इस युवती ने परिजनों के सामने शर्त रखी की वह तभी नीचे उतरेगी, जब परिजन हामी भरेंगे. इसके बाद परिजनों ने हामी भरी और पुलिस ने समझाबुझाकर नीचे उतारा.

काफी देर तक युवती टावर पर खड़ी रही

बता दें की इससे पहले भी युवक और लोग टावर (Tower) पर अपनी बात मनवाने के लिए टावर पर या फिर इलेक्ट्रिक के पोल पर चढ़ने की घटनाएं सामने आई है. इस घटना के बाद काफी देर तक लोग नीचे खड़े थे. इस दौरान मौके पर भी काफी अफरा तफरी का माहौल था. युवती को नीचे उतरवाकर उसके माता पिता के हवाले किया गया है.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525