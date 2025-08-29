VIDEO: 'साली से शादी कराओ नहीं तो मर जाऊंगा': Kannauj में हाईटेंशन लाइन पर चढ़ा जीजा, 4 घंटे तक करता रहा ड्रामा

Photo- @Shaileshyadavsp/X

Kannauj Shocker: उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स अपनी साली से शादी की जिद पर इतना अड़ा कि हाईटेंशन बिजली की लाइन (High Tension Electrical pole) पर चढ़ गया और वहीं से धमकी देने लगा कि जब तक उसकी शादी साली से नहीं हो जाती, वह नीचे नहीं उतरेगा. इस घटना को देखने के लिए गांव में भारी भीड़ जमा हो गई और घंटों अफरा-तफरी का माहौल रहा. जानकारी के अनुसार, नवल किशोर (Kannauj Naval Kishore) नाम का युवक कोतवाली कल्याणपुर क्षेत्र (Kalyanpur Kotwali Area) का रहने वाला है.

साली से शादी की जिद पर अड़ा युवक

इनसे मिलिए ये हैं कन्नौज के छिबरामऊ से नवल किशोर ! इनकी पत्नी का देहांत हुआ फिर इन्होंने दूसरी शादी कर ली! दूसरी पत्नी घर पर है अब इनका दिल पत्नी की छोटी बहन पर आ गया है! साली से शादी करने के लिए ये रसूलपुर हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गए ! यूपी पुलिस ने गांव वालों की मदद से… pic.twitter.com/0HzNLYwodb — Shailesh yadav sp (@Shaileshyadavsp) August 29, 2025

पहली साली से शादी, फिर दूसरी की चाहत

पहली पत्नी की मौत के बाद उसने अपनी छोटी साली सपना से शादी की और दोनों की एक बेटी भी है. लेकिन इसके बावजूद नवल किशोर का दिल अपनी दूसरी साली पर आ गया. उसने ससुराल वालों के सामने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया. इसके बाद गुस्से में वह घर से निकलकर खेत में लगी हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गया और ऊपर से चिल्लाने लगा, "मेरी शादी मेरी साली से करवा दो वरना मैं कूद जाऊंगा."

अपनी बेटी को गोद में लेकर पहुंच गई पत्नी

युवक को देखकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और उसे समझाने की कोशिश की. पत्नी भी अपनी बेटी को गोद में लेकर वहां पहुंच गई और नीचे उतरने की मिन्नतें करने लगी, लेकिन नवल किशोर अपनी जिद पर अड़ा रहा. करीब चार घंटे तक गांव वाले, परिवार वाले और पत्नी उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी. आखिरकार जब उसकी साली खुद आई और उसे प्यार से नीचे उतरने को कहा, तो वह तुरंत मान गया और लाइन से नीचे उतर आया.

हिरासत में युवक, समझाने में जुटी पुलिस

घटना के बाद पत्नी ने बताया कि उसका पति अपनी नाबालिग साली से शादी करने की जिद कर रहा था. जब भी परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते, वह झगड़ा करने लगता था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवल किशोर को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि युवक पानीपुरी बेचकर अपना गुजारा करता है.