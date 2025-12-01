VIDEO: बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व रेंज में पर्यटकों की गाड़ी के पीछे दौड़ा हाथी, बाल बाल बची लोगों की जान

Bijnor News: बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व (Amanagarh Tiger Reserve), बिजनौर में दिल्ली से घूमने आए एक परिवार के लिए जंगल सफारी बेहद डरावना अनुभव साबित हुआ. शांत माहौल में चल रही यात्रा तभी थम गई जब अचानक जंगल से निकलकर एक विशाल हाथी (Elephant) उनकी जीप का पीछा करने लगा.
हाथी पर्यटकों की जीप के पीछे दौड़ा
वायरल वीडियो | बिजनौर सफारी में दौड़ा जंगली हाथी, टला बड़ा हादसा#बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व रेंज से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सफ़ारी वाहन के पीछे एक जंगली हाथी दौड़ता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि अचानक हाथी के आक्रामक रुख से सफ़ारी में… pic.twitter.com/wB8A1TkK5L
अचानक बाहर निकलकर दौड़ने लगा हाथी
परिवार में एक दंपति, उनके दो बच्चे और जीप ड्राइवर (Jeep Driver) शामिल थे. शुरुआत में सफारी पूरी तरह सामान्य थी, लेकिन कुछ ही देर में हाथी झाड़ियों से निकलता हुआ तेज़ी से वाहन की ओर बढ़ने लगा.वीडियो में साफ सुनाई देता है कि महिला घबराहट में बार-बार कह रही है ,भगाओं भगाओं.बच्चों की आवाज़ भी आती है जो ड्राइवर से उन्हें बचाने की गुहार लगाते हैं.
पर्यटकों में फैला डर
वीडियो (Video) में देखा जा सकता है कि हाथी कई दूर तक जीप के पीछे दौड़ता रहा.ड्राइवर ने जीप की स्पीड (Speed) धीरे-धीरे बढ़ाई ताकि जानवर गुस्से में और आगे न भड़के.थोड़ी देर बाद हाथी ने पीछा छोड़ दिया और जंगल की ओर लौट गया.जंगल से बाहर निकलने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली और रामनगर (Ramnagar) पहुंचकर राहत की सांस ली.