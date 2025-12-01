VIDEO: बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व रेंज में पर्यटकों की गाड़ी के पीछे दौड़ा हाथी, बाल बाल बची लोगों की जान

Elephant runs after tourist vehicle (Credit-@WeUttarPradesh)

Bijnor News: बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व (Amanagarh Tiger Reserve), बिजनौर में दिल्ली से घूमने आए एक परिवार के लिए जंगल सफारी बेहद डरावना अनुभव साबित हुआ. शांत माहौल में चल रही यात्रा तभी थम गई जब अचानक जंगल से निकलकर एक विशाल हाथी (Elephant) उनकी जीप का पीछा करने लगा.

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर @WeUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Jharkhand: झारखंड के गुमला और सिमडेगा में हाथी ने 12 घंटे में चार लोगों को कुचल कर मार डाला

हाथी पर्यटकों की जीप के पीछे दौड़ा

अचानक बाहर निकलकर दौड़ने लगा हाथी

परिवार में एक दंपति, उनके दो बच्चे और जीप ड्राइवर (Jeep Driver) शामिल थे. शुरुआत में सफारी पूरी तरह सामान्य थी, लेकिन कुछ ही देर में हाथी झाड़ियों से निकलता हुआ तेज़ी से वाहन की ओर बढ़ने लगा.वीडियो में साफ सुनाई देता है कि महिला घबराहट में बार-बार कह रही है ,भगाओं भगाओं.बच्चों की आवाज़ भी आती है जो ड्राइवर से उन्हें बचाने की गुहार लगाते हैं.

पर्यटकों में फैला डर

वीडियो (Video) में देखा जा सकता है कि हाथी कई दूर तक जीप के पीछे दौड़ता रहा.ड्राइवर ने जीप की स्पीड (Speed) धीरे-धीरे बढ़ाई ताकि जानवर गुस्से में और आगे न भड़के.थोड़ी देर बाद हाथी ने पीछा छोड़ दिया और जंगल की ओर लौट गया.जंगल से बाहर निकलने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली और रामनगर (Ramnagar) पहुंचकर राहत की सांस ली.