अमरनाथ यात्रा 2025: 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, 6143 यात्रियों का नया जत्था कश्मीर रवाना

श्रीनगर, 14 जुलाई: अमरनाथ यात्रा में पिछले 11 दिनों में दो लाख से अधिक भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं. इसी कड़ी में सोमवार को 6,143 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ.

अधिकारियों ने बताया कि आज 6,143 यात्रियों का एक और जत्था भगवती नगर यात्री निवास से दो सुरक्षा काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ.

100 वाहनों का पहला सुरक्षा काफिला 2,215 यात्रियों को लेकर सुबह 3.30 बजे बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ, जबकि 135 वाहनों का दूसरा सुरक्षा काफिला 3,928 यात्रियों को लेकर सुबह 4 बजे नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप के लिए रवाना हुआ.

अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. यह यात्रा पहलगाम हमले के बाद हो रही है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी.

180 अतिरिक्त सीएपीएफ कंपनियों को सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और स्थानीय पुलिस की मौजूदा ताकत बढ़ाने के लिए लाया गया है. जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से गुफा मंदिर तक के पूरे रास्ते और दोनों आधार शिविरों के रास्ते में सभी पारगमन शिविरों को सुरक्षा बलों ने सुरक्षित कर लिया है. सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और स्थानीय पुलिस की मौजूदा ताकत को बढ़ाने के लिए सीएपीएफ की 180 अतिरिक्त कंपनियां लाई गई हैं. पूरे मार्ग को सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षित कर लिया गया है.

VIDEO | Jammu & Kashmir: Each year, lakhs of devotees embark on the challenging Amarnath Yatra, braving low temperatures and high altitudes.

But for many, the pilgrimage would be nearly impossible without the support of numerous Bhandaras or community kitchens set up by… pic.twitter.com/cEoAHtpBTj

— Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2025