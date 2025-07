Alluri Sitarama Raju Birth Anniversary: कौन थे अल्लूरी सीताराम राजू? जिन्होंने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी, जानें महान क्रांतिकारी की वीरगाथा

Alluri Sitarama Raju Birth Anniversary: आज हम एक ऐसे वीर की कहानी जानेंगे जिसने अपनी जवानी देश के नाम कर दी. एक ऐसा योद्धा जिसने जंगलों को अपना घर बनाया और अंग्रेजों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया. हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू की, जिनका आज जन्मदिन है. उन्हें प्यार से "मन्यम वीरुडु" यानी 'जंगल का हीरो' भी कहा जाता है.

कौन थे अल्लूरी सीताराम राजू? (Who Was Alluri Sitarama Raju)

अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई, 1897 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था. बचपन से ही उनके दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था. उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और देश के अलग-अलग हिस्सों की यात्रा पर निकल पड़े. इन यात्राओं ने उन्हें देश की गरीबी और अंग्रेजों के अत्याचार को करीब से देखने का मौका दिया. खासकर, आदिवासी इलाकों में अंग्रेजों का जुल्म देखकर उनका खून खौल उठा.

अंग्रेजों ने 1882 में एक 'वन कानून' (Madras Forest Act) बनाया था. यह कानून आदिवासियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया. इस कानून के तहत, आदिवासियों को उनके ही जंगल में जाने, लकड़ी काटने या अपनी पारंपरिक 'पोडू' खेती (झूम खेती) करने से रोक दिया गया. जंगल ही जिनका घर था, जिनकी रोजी-रोटी थी, उन्हें ही बेदखल किया जा रहा था. यह देखकर सीताराम राजू ने फैसला किया कि वे इन बेसहारा आदिवासियों की आवाज बनेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे.

रम्पा विद्रोह: अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई

सीताराम राजू ने आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया. उन्होंने लोगों को समझाया कि अपने हकों के लिए लड़ना कितना जरूरी है. उन्होंने आदिवासियों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी. गुरिल्ला युद्ध यानी छिपकर हमला करना, जिसे छापामार लड़ाई भी कहते हैं. पहाड़ों और जंगलों के चप्पे-चप्पे से वाकिफ राजू और उनके साथी अंग्रेजी सेना पर अचानक हमला करते और फिर गायब हो जाते.

साल 1922 में, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसे 'रम्पा विद्रोह' के नाम से जाना जाता है. राजू और उनके आदिवासी साथियों ने कई पुलिस थानों पर धावा बोला, हथियार लूटे और कई अंग्रेज अफसरों को मार गिराया. उनके हमलों की तेजी और सटीकता से ब्रिटिश सरकार हिल गई थी.

Tributes to the valiant freedom fighter Shri Alluri Sitaram Raju on his 128th birth anniversary. He led the Rampa Rebellion against British rule and stood fearlessly for the rights and dignity of tribal communities. His life of sacrifice and resistance continues to inspire… pic.twitter.com/kViYcooJ8m

दो साल तक यह विद्रोह चलता रहा. सीताराम राजू अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे. उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वे हर बार बच निकलते. राजू की बहादुरी के किस्से दूर-दूर तक फैल गए और वे लोगों के लिए एक हीरो बन गए.

Remembering Alluri Sitarama Raju on his birth anniversary, the fearless freedom fighter who led the Rampa Rebellion against British rule.

His courage and sacrifice have been a source of inspiration for generations.

Salutes to this great son of India who lived and died for the… pic.twitter.com/rJmRIR3Dqn

— Congress (@INCIndia) July 4, 2025