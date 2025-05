Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार; मां ने हत्यारोपियों के लिए की फांसी की सजा की मांग (Watch Video)

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया है. कोटद्वार की एक स्थानीय अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है. यह मामला साल 2022 का है, जब 19 साल की अंकिता भंडारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों में वंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारी, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता शामिल हैं. पुलकित आर्य पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है, जिसे इस मामले के सामने आने के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.

कोटद्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीनू नेगी की अदालत में इस मामले की अंतिम बहस 19 मई को पूरी हुई थी, जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने माना कि तीनों आरोपियों ने मिलकर अंकिता को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या की थी.

