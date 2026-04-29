Air India Pilot Dies In Bali: बाली में एयर इंडिया के पायलट की मौत, लेओवर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से फर्स्ट ऑफिसर का निधन

Air India Pilot Dies In Bali: एयर इंडिया के एक पायलट की इंडोनेशिया के बाली में लेओवर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. करीब 40 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर मंगलवार को दिल्ली से फ्लाइट ऑपरेट करने के बाद बाली पहुंचे थे और घटना के समय अनिवार्य क्रू रेस्ट पर थे. Mumbai Air India Flight: मुंबई से लंदन जाने वाली एअर इंडिया फ्लाइट की उड़ान में कई घंटे की देरी, यात्री परेशान

एयरलाइन के अनुसार, होटल में ठहरने के दौरान पायलट ने अचानक तबीयत खराब होने की शिकायत की. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की पुष्टि की. हालांकि, मेडिकल टीम के प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

एयर इंडिया ने आधिकारिक बयान में कहा कि वह अपने कॉकपिट क्रू के एक सदस्य के निधन से गहरा दुखी है और इस कठिन समय में परिवार के संपर्क में है तथा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पायलट को पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं थी और उन्होंने कुछ महीने पहले ही सभी जरूरी मेडिकल परीक्षण पास किए थे. एयरलाइन अधिकारियों ने बताया कि वह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के तय नियमों के अनुसार निर्धारित उड़ान समय और ड्यूटी अवधि के भीतर ही काम कर रहे थे.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब भारतीय विमानन क्षेत्र में पायलटों के स्वास्थ्य और थकान को लेकर चर्चा चल रही है. हालांकि यह मामला आराम के दौरान हुआ, लेकिन इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे पायलटों के मेडिकल परीक्षण और कार्य स्थितियों पर सवाल उठे हैं. फिलहाल एयरलाइन ने पायलट की पहचान सार्वजनिक नहीं की है, ताकि परिवार की निजता बनी रहे. उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.