Mumbai Air India Flight: मुंबई से लंदन जाने वाली एअर इंडिया फ्लाइट की उड़ान में कई घंटे की देरी, यात्री परेशान

(Photo Credits WC)

मुंबई, 8 नवंबर : मुंबई (Mumbai) से लंदन जाने वाली एयर इंडिया (Air India) की फ्लाइट को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा है, जिससे उड़ान में करीब 8 घंटे की देरी हुई है. इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. जानकारी के अनुसार, एअर इंडिया की फ्लाइट (एआई129) को सुबह करीब 6:30 बजे टेक ऑफ करना था, लेकिन यह फ्लाइट अभी भी मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ी है. यह भी जानकारी सामने आई कि सभी यात्री फ्लाइट में करीब एक से डेढ़ घंटे तक बैठे रहे और फिर अनाउंसमेंट की गई कि कुछ तकनीकी दिक्कत के चलते उन्हें फ्लाइट से उतरना होगा. करीब 8 बजकर 15 मिनट पर उन्हें फ्लाइट से नीचे उतारा गया. इसके बाद, उनके हैंडबैग की दोबारा से जांच की गई.

इसके बाद यात्रियों को बताया गया कि दोपहर एक बजे उनकी फ्लाइट टेकऑफ करेगी. हालांकि, एयर इंडिया की वेबसाइट पर फ्लाइट (एआई129) का शेड्यूल चेक करने पर इसके टेकऑफ का समय दोपहर दो बजे का दिखाया गया है. फिलहाल, फ्लाइट में देरी के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में आई तकनीकी खराबी पर कहा है कि उसने स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली (एएमएसएस) में तकनीकी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है. यह भी पढ़ें : Tamil Nadu: एसआईआर के खिलाफ डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन, राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी

देश के सबसे व्यस्त दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में बड़ी तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे 800 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें विलंबित हो गईं और 20 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. एएआई ने शुक्रवार देर रात एक बयान में यात्रियों और एयरलाइनों को हुई असुविधा के लिए 'खेद' जताया. इस असुविधा पर एयर इंडिया ने भी खेद जताया. एयर इंडिया ने आईजीआई एयरपोर्ट पर एटीसी सिस्टम के बाद यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की थी. इसमें एयर इंडिया ने कहा कि दिल्ली में एटीसी सिस्टम में आई एक तकनीकी समस्या सभी एयरलाइनों के उड़ान संचालन को प्रभावित कर रही है, जिससे फ्लाइट में देरी हो रही है.