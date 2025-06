VIDEO: विमान के पंख में मिला चिड़िया का घोंसला, 3 घंटे लेट हुई एयर इंडिया की मुंबई-बैंकॉक फ्लाइट

मुंबई एयरपोर्ट पर आज सुबह एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जिसकी वजह से एयर इंडिया की बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट तीन घंटे से भी ज्यादा लेट हो गई. यात्री और एयरलाइन स्टाफ उस वक्त हैरान रह गए जब पता चला कि देरी का कारण कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक चिड़िया का घोंसला है.

यह मामला एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI2354 का है, जिसे मुंबई से बैंकॉक के लिए सुबह 7:45 बजे उड़ान भरनी थी. सारे यात्री समय पर विमान में सवार हो चुके थे और टेक-ऑफ की तैयारी चल रही थी. तभी पायलट को विमान के विंग (पंख) के अंदरूनी हिस्से में कुछ असामान्य गतिविधि का संदेह हुआ.

जांच करने पर जो सामने आया, उसने सबको चकित कर दिया. विमान के एक पंख के अंदरूनी हिस्से में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था. सुरक्षा के लिहाज से यह एक गंभीर स्थिति थी, क्योंकि उड़ान के दौरान घोंसले के तिनके या पक्षी इंजन में जाकर उसे खराब कर सकते थे, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था.

Mumbai to Bangkok Air India Flight AI2354 Departure time 7:45am delayed to take off more than 3 hours. Ground staff are trying to remove a bird’s nest from inside the wing #aviation pic.twitter.com/Q0E1JVG724

— Ayaz Aziz (@aayaazzizz) June 25, 2025