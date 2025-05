VIDEO: 'एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी, तो फिर हम खुद की भी नहीं सुनते': एयर चीफ मार्शल AP Singh ने डिफेंस डील में देरी पर कसा तंज, पूछा- कब सुधरेगा लेट-लतीफ सिस्टम?

Air Chief Marshal AP Singh on Defence Deals: वायुसेना प्रमुख एपी सिंह (Air Chief Marshal AP Singh) ने रक्षा सौदों की डिलीवरी (Delivery of Defence Deals) में देरी पर नाराजगी जताई है. उन्होंने साफ कहा कि डिफेंस सेक्टर में जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उनमें से एक भी तय समय पर पूरा नहीं होता. एयर चीफ ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग व प्रोक्योरमेंट सिस्टम की खामियों पर सीधा हमला किया. उन्होंने कहा, "कई बार हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ही पता होता है कि जिस सिस्टम की बात हो रही है, वो कभी आएगा ही नहीं. फिर भी हम ऐसे वादे करते हैं जो पूरे नहीं हो सकते."

एयर चीफ ने सवाल किया कि जब हमें पहले से पता होता है कि डिलीवरी संभव नहीं है, तो हम ऐसे वादे क्यों करते हैं?

#WATCH | Delhi: Indian Air Force chief Air Chief Marshal Amar Preet Singh says, "Timeline is a big issue. So, once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something we have to look at. Why should we promise something… pic.twitter.com/4aJxyuEcLx

— ANI (@ANI) May 29, 2025