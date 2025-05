Fact Check: क्या पाकिस्तान ने गिराया था भारतीय वायुसेना का MiG-29 UPG जेट? PIB ने वायरल खबर का किया पर्दाफाश

Fact Check: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला दावा वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि भारतीय वायुसेना (IAF) का MiG-29 UPG जेट 7 मई को जम्मू-कश्मीर के रामबन इलाके में पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा मार गिराया गया. इस पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि जेट को स्क्वाड्रन लीडर केशव यादव उड़ा रहे थे और वह घायल होकर 22 मई को उधमपुर के मिलिट्री अस्पताल में शहीद हो गए. हालांकि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है. सरकारी एजेंसी PIB (प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो) की फैक्ट चेक यूनिट ने इस खबर को पूरी तरह से झूठा और भ्रामक बताया है. पाकिस्तान द्वारा कोई भी भारतीय वायुसेना का विमान न तो गिराया गया है और न ही कोई पायलट शहीद हुआ है.

PIB ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट किया, "एक पोस्ट में दावा किया गया है कि भारतीय वायुसेना का MiG-29 UPG जेट गिराया गया और पायलट की मौत हो गई. यह दावा झूठा है. संबंधित पायलट पूरी तरह से सुरक्षित, ड्यूटी पर हैं और वर्तमान में तैनात हैं."

A post circulating on social media claims that an Indian Air Force jet MiG-29 UPG has been shot down, and the IAF pilot has died.#PIBFactCheck

❌This claim is #fake

✅The @IAF_MCC pilot is safe, on duty, and currently deployed. pic.twitter.com/5rJnluwc16

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 29, 2025