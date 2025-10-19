बिहार चुनाव के लिए AIMIM ने 25 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की, अख्तरुल इमान 'अमौर' से लड़ेंगे चुनाव; यहां देखें पूरी लिस्ट

(Photo Credits ANI)

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज़ हैं. सभी पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हैं. इसी क्रम में AIMIM ने भी अपने 25 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है. इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता अख्तरुल इमान (Akhtarul Iman) को अमौर विधानसभा सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है.

अख्तरुल इमान अमौर से लड़ेंगे चुनाव

AIMIM की तरफ से सूचित जारी कर लिखा गया, बिहार विधानसभा चुनाव के AIMIM प्रत्याशियों के नाम कुछ इस तरह हैं. इंशाअल्लाह, उम्मीद है कि हम बिहार के सबसे मज़लूम लोगों की आवाज़ बनेंगे. यह सूची AIMIM बिहार यूनिट ने तैयार की है और इस सिलसिले में पार्टी की क़ौमी कियादत से भी मशविरा किया गया है. यह भी पढ़े: VIDEO: लालू यादव के घर फूट-फूटकर रोए RJD नेता, बोले- ‘टिकट के लिए 2.7 करोड़ मांगे गए’, खोली पार्टी की पोल!

AIMIM ने 25 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की

बिहार विधानसभा चुनाव के AIMIM प्रत्याशियों के नाम कुछ इस तरह हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बिहार के सबसे मज़लूम लोगों की आवाज़ बनेंगे। यह सूची AIMIM बिहार यूनिट ने तैयार की है और इस सिलसिले में पार्टी की क़ौमी कियादत से भी मशविरा किया गया है। We are happy to announce the list… pic.twitter.com/9ec1t4KpR2 — AIMIM (@aimim_national) October 19, 2025

अख्तरुल इमान और साबिर अली के बीच टक्कर

इस ससीत पर जेडीयू (JDU) ने साबिर अली को टिकट दिया है. हालांकि इससे पहले यह टिकट सबा ज़फ़र को दिया गया था, लेकिन अब उनकी जगह साबिर अली को उम्मीदवार बनाया गया है. यानि अमौर सीट पर AIMIM के अख्तरुल इमान का सीधा मुकाबला JDU के साबिर अली से होगा.