Ahmedabad Hoarding Tragedy: गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा, होर्डिंग लगाते समय 7वीं मंजिल से गिरे 10 मजदूर, 2 की मौत

Ahmedabad Shocking News: गुजरात के अहमदाबाद में रविवार (28 सितंबर 2025) को एक दर्दनाक हादसा हो गया. शहर के दक्षिण बोपल इलाके में विश्वकुंज-2 अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के दौरान 10 मजदूरों का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वे नीचे गिर पड़े. इस हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. बाकी मजदूरों को मामूली चोटें आईं.

बिल्डिंग से 10 मजबूर नीचे गिरे

पुलिस के अनुसार, यह घटना VS ज्वेलर्स के लिए होर्डिंग लगाने के दौरान हुई, जहां परशवा एड एजेंसी ने ठेका दिया था. ठेकेदार उमेश और विकास के नेतृत्व में कुल 15 मजदूर काम में लगे थे. होर्डिंग लगाते समय संतुलन बिगड़ने से 10 मजदूरों सहित पूरा होर्डिंग इमारत की छत से गिर गया. गिरते हुए होर्डिंग एक बिजली के खंभे पर आकर रुका, जिससे नीचे खड़ी एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई. यह भी पढ़े: Pune Hoarding Collapse: पुणे में तेज हवा और बारिश का कहर; दो बड़े होर्डिंग्स गिरे, बाल-बाल बचे लोग (Video)

मृतकों मूल रूप से यूपी के रहने वाले

अहमदाबाद ग्रामीण के पुलिस उपाधीक्षक नीलम गोस्वामी ने बताया कि मजदूर इमारत की छत पर होर्डिंग लगा रहे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया. एसपी गोस्वामी ने कहा कि दो मजदूरों की गिरने से मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है. अधिकारियों के अनुसार मृतक मजदूरों की पहचान राज और महेश के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे

मामले में केस दर्ज

पुलिस ने दुर्घटना मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि होर्डिंग सोसाइटी के किराए के समझौते का हिस्सा था, लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) की मंजूरी के बिना काम चल रहा था. इस हादसे के बाद निर्माण स्थलों पर सुरक्षा उपायों में लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं.