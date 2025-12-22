Baghpat: मछलियों से भरा कैंटर हाईवे पर पलटा, आसपास मौजूद लोगों ने जमकर मचाई लूट, बागपत का वीडियो आया सामने: VIDEO

Baghpat News: बागपत (Baghpat) जिले के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे (Eastern Peripheral Expressway) पर उस समय हड़कंप मच गया, जब मछलियों से भरा एक कैंटर (Canter) अचानक पलट गया. यह दुर्घटना सिंगोली तगा गांव के पास हुई, जिसमें लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.मिली जानकारी के अनुसार, कैंटर को यामीन चला रहा था, जो दिल्ली के विकास पुरी का निवासी है. उसके साथ आरिफ भी मौजूद था, जो जयपुर का रहने वाला है. दोनों गजरौला (Gajraula) से मछलियां लेकर उत्तम नगर, दिल्ली (Uttam Nagar, Delhi) की ओर जा रहे थे.
सिंगोली तगा गांव के नजदीक पहुंचते ही कैंटर का टायर (Tyre Burst) अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया. इस एक्सीडेंट के बाद सड़क पर पड़ी मछलियां लोगों ने जमकर लूटी. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @bstvlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: शर्मनाक! सिद्धार्थनगर में मछलियों से भरा पिकअप दीवार से टकराया, आसपास खड़े लोगों में मछलियां लुटने की मची होड़, वीडियो वायरल
लोगों ने मछलियां लूटी
बागपत
➡मछलियों से भरा कैंटर हाईवे पर पलटा
➡ग्रामीणों ने मचाई मछलियों की लूट
➡सोशल मीडिया में वीडियो वायरल
➡चांदीनगर क्षेत्र के सिंगोली का मामला #Baghpat @baghpatpolice pic.twitter.com/eDUg0AEwQ0
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) December 21, 2025
सड़क पर फैल गई मछलियां
हादसे के बाद कैंटर में भरी मछलियां (Fish Consignment) एक्सप्रेस-वे और नीचे की सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गईं.आरिफ के मुताबिक, इस दुर्घटना में करीब तीन लाख रुपये (Financial Loss) का नुकसान हुआ है.
मौके पर जुटी भीड़ ने लूटी मछलियां
दुर्घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. कुछ लोगों ने बिखरी मछलियों को उठाना शुरू कर दिया, जिससे वहां अराजक स्थिति (Chaos Situation) बन गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि कैंटर की रफ्तार (High Speed) तेज थी और टायर फटने की तेज आवाज सुनते ही वाहन पलट गया.हादसे के तुरंत बाद मौजूद लोगों ने कैंटर चालक (Canter Driver) को वाहन से बाहर निकालने में सहायता की. राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ.
पुलिस मौके पर पहुंची
सूचना मिलने पर पुलिस (Police) घटनास्थल पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस ने बिखरी मछलियों और क्षतिग्रस्त कैंटर को सड़क से हटवाया ताकि यातायात सामान्य हो सके. फिलहाल पूरे मामले की जांच (Investigation) की जा रही है.