Adulterated Potatoes: मिलावटी पनीर के बाद अब मार्केट में बिकने लगे रासायनिक आलू, पानी में डूबोने पर छोड़ रहा है रंग, गोरखपुर का VIDEO आया सामने

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश: खाने पीने की वस्तुओं में जमकर मिलावट हो रही है. आए दिन नकली पनीर (Adulterated Cheese) जब्त किया जाता है. चावल से लेकर हर चीज में मिलावट हो रही है. अब आलू (Adulterated Potatoes) में भी मिलावट हो रही है. इसको लेकर गोरखपुर एफडीए (Gorakhpur FDA) के सहायक आयुक्त ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. आलू एक ऐसी सब्जी है, जो अमूमन सभी घरों में मिलती है और आएं दिन लोग इसकी सब्जी खाते है. अमीर से लेकर गरीब की थाली में आलू की सब्जी होती ही है. लेकिन अब आलू को अच्छा भाव मिलने के लिए व्यापारी इसको लाल रंग (Red Colour) लगाकर बेच रहे है. बताया जा रहा है की बाराबंकी, उन्नाव,लखनऊ में ये रंग लगा हुआ आलू बेचा जा रहा है.

इसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर भी सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @WeUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बाजार में बिक रहा है रंगा हुआ आलू

एफडीए अधिकारी ने दी जानकारी

सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया की आलू (Potatoes) को रासायनिक तरीके से रंग लगाकर मार्केट में लाया जा रहा है. उन्होंने बताया की इसको हाथ में पकड़ने पर आपके हाथों में रंग लग जाता है. उन्होंने बताया की इसका छिलका निकालने के बाद भी ये आपके स्वास्थ को हानि पहुंचा सकता है. उन्होंने कहा की ,' मंडी में हमने अभियान चलाया था, लेकिन अब भी इसपर लगाम नहीं लग सकी है. उन्होंने कहा की अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

विभिन्न शहरों से मंडी पहुंच रहा है आलू

अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया की विभिन्न जिलों से ये आलू मंडी पहुंच रहा है. ये आलू उन्नाव, बाराबंकी, कानपुर से पहुंच रहा है. उन्होंने कहा की कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) में जाते समय ही इसे रंग दिया जाता है. उन्होंने कहा की व्यापारियों को चेतावनी दी गई है.