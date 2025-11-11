Farrukhabad Air Tank Blast: दूकान के एयरटैंक में हुआ ब्लास्ट, धमाके से मची अफरा तफरी, युवक हुआ घायल, फर्रुखाबाद का VIDEO आया सामने

Youth injured due to air tank explosion (Credit-@News1IndiaTweet)

Farrukhabad Air Tank Blast: फर्रुखाबाद (Farrukhabad) जिले के मसेनी चौराहा पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया.यहां एक एयरटैंक (Air Tank) अचानक फट गया, जिससे टायर में हवा भर रहे युवक को गंभीर चोटें आईं. धमाका इतना तेज था कि आसपास का इलाका दहल उठा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.घायल युवक की पहचान 27 वर्षीय शिवम के रूप में हुई है.वह मसेनी चौराहा स्थित राम व्हील बैलेंसिंग एंड एलाइनमेंट की दुकान पर काम करता था. हादसे के दौरान उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं.

आसपास के लोगों ने तुरंत उसे लोहिया जिला हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @News1IndiaTweet नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

एयरटैंक फटने से युवक घायल

धमाके से गूंज उठा इलाका

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका (Blast) इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतों के शीशे तक हिल गए. लोग डर के मारे दुकान से दूर भागने लगे. कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए, जिससे वहां भारी भीड़ लग गई.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही कादरीगेट थाना पुलिस (Police) टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने फटे हुए एयरटैंक को कब्जे में लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि अत्यधिक दबाव या तकनीकी खराबी के कारण टैंक फटा हो सकता है.