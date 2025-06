LPG Cylinder Blast Video: घर के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर लीक होने के बाद भीषण विस्फोट, पुरुष और महिला सुरक्षित बचे- देखें वीडियो

मुंबई, 23 जून: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष एलपीजी सिलेंडर गैस लीक होने के कारण घर के अंदर लगी आग से बाल-बाल बच गए, जबकि वे इसके बहुत करीब थे. इस चमत्कारी बचाव का वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि घर के अंदर सिलेंडर से लगातार गैस का रिसाव हो रहा है. महिला इसे रोकने की कोशिश करती है, जब गैस का रिसाव कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो महिला जान बचाकर घर से बाहर भाग जाती है, कुछ देर बाद सिलेंडर में विस्फोट हो जाता है और आग लग जाती है. घटना से महिला बच जाती है. घटना का सटीक स्थान ज्ञात नहीं है, हालांकि, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि यह घटना बुधवार (18 जून) को दोपहर करीब 3 बजे हुई. यह भी पढ़ें: Cylinder Blast in Airoli: चायनीज फूड वैन में सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, नवी मुंबई के ऐरोली रेलवे स्टेशन के बाहर की घटना, वीडियो आया सामने (Watch Video)

महिला मदद के लिए दौड़ती है, जबकि घर के अंदर गैस लीक होती रहती है. लाल रंग का गैस सिलेंडर फर्श पर पड़ा हुआ दिखाई देता है और उसमें से गैस लीक होती दिखाई देती है. कुछ मिनटों के बाद महिला रिसाव को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए एक आदमी के साथ मौके पर पहुंचती है. महिला दूसरे दरवाजे से कमरे में प्रवेश करती है, जबकि आदमी दूसरे दरवाजे से प्रवेश करता है. वे दोनों सिलेंडर के करीब पहुंचते हैं और गैस पाइप का नॉब बंद करके गैस लीकेज को रोकने की कोशिश करने लगते हैं.

कमरे में गैस भर गई थी, क्योंकि कमरे के अंदर लगातार रिसाव हो रहा था. जब वे नॉब बंद करने की कोशिश कर रहे थे, तो कमरे के किचन के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और भयंकर आग भड़क उठी और पूरा कमरा आग से भर गया. किस्मत से, महिला ने गैस रिसाव के दौरान घर के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी थीं, जिससे विस्फोट का असर कम हो गया. महिला और पुरुष दोनों ही इस भीषण विस्फोट से बच गए.

They were lucky that all the doors and windows were open, which allowed much of the gas to escape outside and significantly reduced the impact of the explosion. pic.twitter.com/HhS9TTz6m8

